Вдигат цените на билетите за Лувъра за посетители извън ЕС и ЕИП

Вдигат цените на билетите за Лувъра в Париж от догодина. Промяната няма да засегне гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (Лихтенщайн, Норвегия и Исландия), предаде Франс прес.

Увеличението ще насочено към всички останали посетители.

Догодина от 14 януари билетите за тези посетители ще струват 32 евро - или с 10 евро повече от цената на настоящия билет.

Решението, взето вчера от управата на музея, се очаква да донесе 15 до 20 милиона евро годишно. Музеят планира да вложи тези допълнителни приходи в справяне с належащите структурни проблеми.

По-рано тази есен в музея беше извършен зрелищен обир, като драгоценностите на стойност 88 милиона евро още не са открити. Няколко души бяха арестувани за кражбата, извадила наяве сериозни проблеми със сигурността на Лувъра.