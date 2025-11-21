Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна

Ватиканът одобрява мирния план на САЩ за Украйна, заяви държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Запитан дали американското предложение може да бъде реална възможност за прекратяване на войната, Паролин подчерта, че Ватиканът го "приема в този смисъл". "Струва ми се, че е така. Надяваме се, че наистина ще се отворят пътища за диалог, които ще позволят да се сложи край на тази трагедия", допълни той.

На въпрос дали планът би означавал капитулация за Украйна, кардиналът отбеляза, че "сега ще има обсъждания" и че е необходимо да се търси "компромис".

"Пътят към преговорите е труден, но предстоят обсъждания. И Европа трябва да участва и да изрази мнението си, а не да бъде изключена", заяви Паролин.

Предложеният план от 28 точки на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия в Украйна беше представен в Киев. Вашингтон и Москва работиха заедно по проекта, който предлага по-благоприятни за Русия условия, като призовава Украйна да отстъпи територия, да се въздържи от присъединяване към НАТО и др.

Реакцията на Украйна не закъсня.

"Украйна е готова да се ангажира конструктивно по „мирния план“, получен от САЩ, но страната е очертала ясни и непоклатими „червени линии“ относно териториалната цялост и суверенитета. Това заяви заместник-постоянният представител на Украйна в ООН Кристина Гайовишин по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Хайовишин добави, че украинската земя не е за продажба и няма да се съгласят на никакви ограничения върху правото си на самозащита или върху броя и възможностите на украинските въоръжени сили. Тя бе категорична, че страната ѝ няма да толерира никакво посегателство върху суверенитета си, включително суверенното право да избира съюзите, към които се стреми да се присъедини.