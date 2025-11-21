Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна

OFFNews 21 ноември 2025 в 11:11 1512 7
Пиетро Паролин

Снимка БТА/АП
Кардинал Пиетро Паролин

Ватиканът одобрява мирния план на САЩ за Украйна, заяви държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Запитан дали американското предложение може да бъде реална възможност за прекратяване на войната, Паролин подчерта, че Ватиканът го "приема в този смисъл". "Струва ми се, че е така. Надяваме се, че наистина ще се отворят пътища за диалог, които ще позволят да се сложи край на тази трагедия", допълни той.

На въпрос дали планът би означавал капитулация за Украйна, кардиналът отбеляза, че "сега ще има обсъждания" и че е необходимо да се търси "компромис".

"Пътят към преговорите е труден, но предстоят обсъждания. И Европа трябва да участва и да изрази мнението си, а не да бъде изключена", заяви Паролин.

Предложеният план от 28 точки на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия в Украйна беше представен в Киев. Вашингтон и Москва работиха заедно по проекта, който предлага по-благоприятни за Русия условия, като призовава Украйна да отстъпи територия, да се въздържи от присъединяване към НАТО и др. 

Реакцията на Украйна не закъсня.

"Украйна е готова да се ангажира конструктивно по „мирния план“, получен от САЩ, но страната е очертала ясни и непоклатими „червени линии“ относно териториалната цялост и суверенитета. Това заяви заместник-постоянният представител на Украйна в ООН Кристина Гайовишин по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Хайовишин добави, че украинската земя не е за продажба и няма да се съгласят на никакви ограничения върху правото си на самозащита или върху броя и възможностите на украинските въоръжени сили. Тя бе категорична, че страната ѝ няма да толерира никакво посегателство върху суверенитета си, включително суверенното право да избира съюзите, към които се стреми да се присъедини.

    20434

    7

    случайно прочетох

    21.11 2025 в 15:03

    -0
    +0
    Какво значение има мнението на пингвина-католик за война между две източно православни държави?

    20434

    6

    случайно прочетох

    21.11 2025 в 14:56

    -0
    +0
    alfakentavur
    21.11 2025 в 14:21

    Поздравления за коментара!

    7550

    5

    alfakentavur

    21.11 2025 в 14:21

    -0
    +13
    Айде някой да нахлуе във Ватикана да окупира няколко сгради, пък ние ще одобрим да му ги дадете.
    Да съкратите Швейцарската гвардия и ватинската полиция.
    Да се ангажирате Италия да не ви пази.
    И да приемете арабския език за трети официален.

    2005

    4

    prikobzon

    21.11 2025 в 13:59

    -0
    +15
    Не думай бе! Къде бяхте до сега бе мафиози?
    Що мълчахте?
    Не чухме от вас високо и ясно да заклеймите терористичните действия на хуйло и компания!
    Сега изведнъж одобрявали!?!
    Айде .....

    2973

    3

    Johnny B Goode

    21.11 2025 в 13:02

    -0
    +22
    Тези първо да си оправят педофилските проблеми и после да си пъхат носа там където не им е работа.

    3900

    2

    Manager Kim

    21.11 2025 в 11:58

    -0
    +8
    Защото не му искат пусистите (путиновите рашисти) на него толкова много! На чужд гръб...

    3420

    1

    avitohol

    21.11 2025 в 11:49

    -0
    +21
    тея попове никога не са вземати коректно отношение по глобален световен кофликт.
    Нямаха дори смелост по времето на Хитлер да си кажат мнението
     
