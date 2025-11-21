Украйна: Земята ни не е за продан, няма да приемем ограничен суверенитет

Украйна е готова да се ангажира конструктивно по „мирния план“, получен от САЩ, но страната е очертала ясни и непоклатими „червени линии“ относно териториалната цялост и суверенитета. Това заяви заместник-постоянният представител на Украйна в ООН Кристина Гайовишин по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, цитирана от „Украинска правда“.

Според нея, от началото на годината Украйна подкрепя предложения, насочени към прекратяване на войната, и остава отворена за сътрудничество със Съединените щати, Европа и партньори от цял ​​свят.

Гайовишин добави, че желанието за постигане на мир е позиция на Украйна от първите дни на пълномащабната война, но всяка руска ракета е доказателство, че Русия избира ескалация пред диалог.

Дипломатът също така посочи основните „червени линии“ на Украйна.

„Първо, макар че Украйна е готова за конструктивни преговори за прекратяване на войната, включително на лидерско ниво, нашите червени линии са ясни и неизменни. Никога няма да признаем – нито официално, нито по друг начин – територията на Украйна, временно окупирана от Руската федерация, за руска“, подчерта тя.

Хайовишин добави, че украинската земя не е за продажба и следователно нашата държава няма да се съгласи на никакви ограничения върху правото си на самозащита или върху броя и възможностите на украинските въоръжени сили.

„Ние също така няма да толерираме никакво посегателство върху нашия суверенитет, включително суверенното ни право да избираме съюзите, към които се стремим да се присъединим. Всеки истински мирен процес трябва да поддържа този основен принцип: нищо за Украйна без Украйна, нищо за Европа без Европа. И нека бъда също толкова ясна: няма да възнаграждаваме геноцидното намерение, което е в основата на руската агресия, като подкопаваме нашата идентичност, особено езика ни“, подчерта дипломатът.

Заместник-постоянният представител също така отбеляза, че за мира е от съществено значение увеличената помощ за Украйна, както финансова, така и военна.

„Укрепването на отбранителните способности на Украйна не е ескалация – това е единственият начин да се принуди Русия да участва конструктивно в международните мироопазващи усилия“, увери тя.

Гайовишин подчерта, че режимът на Путин няма да спре, освен ако не бъде приложен натиск.

„Ако не спрем Русия сега, нейната агресия няма да се ограничи до Украйна. Тя ще продължи да изнася война, окупация и репресии. Ще извършва още повече зверства, мъчения и нечовешко отношение към цивилни и военнопленници, ще разпространява сексуално насилие, ще отвлича деца, ще унищожава културно наследство и ще опустошава околната среда. Историята ще бъде безмилостен съдия, ако Русия в крайна сметка получи награди за агресивната си война, вместо да бъде подведена под отговорност“, заключи дипломатът.

В края на речта си тя повтори призива на Украйна към Съвета за сигурност на ООН да приеме резолюция, изискваща пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня, което е необходима предпоставка за започване на преговори и създаване на пространство за дипломация.