Върнаха в Украйна 1000 тела на загинали войници

В Украйна бяха върнати 1000 тела, които според руската страна принадлежат на украински военнослужещи, съобщи Координационният щаб за третиране на военнопленници, цитиран от Укринформ.

В близко бъдеще следователи от правоохранителните органи, съвместно с експертни институции на Министерството на вътрешните работи, ще проведат всички необходими експертизи за идентификация на репатрираните тела.

Координационният щаб изрази благодарност за съдействието на Международния комитет на Червения кръст.

Въоръжените сили на Украйна, които транспортират репатрираните паднали герои до определени държавни специализирани институции, организират предаването на починалите на представители на правоохранителните органи в системата на Министерството на вътрешните работи и съдебно-медицинска експертиза в системата на Министерството на здравеопазването.

Предстои да се установи самоличността на починалите във възможно най-кратки срокове.

Украина на свой ред е предала на Русия тленни останки на 24 военнослужещи.