Ексклузивно CNN: Украйна е приела американското предложение за мир

Външните министри от ЕС ще обсъдят утре в онлайн среща усилията за мир в Украйна

OFFNews 25 ноември 2025 в 18:08 234 0
Снимката е илюстративна.

Снимка БТА
Снимката е илюстративна.

Външните министри от ЕС ще обсъдят утре в онлайн среща усилията за постигане на мир в Украйна,  съобщи днес Съветът на ЕС, цитиран от БТА.

Заседанието ще бъде онлайн и неофициално.

Министрите ще разговарят за последните положителни развития след консултациите между страните от Г-20, както и разговорите в Женева и в кулоарите на срещата на върха ЕС - Африкански съюз.

По-рано днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте се включи в онлайн среща на "коалицията на желаещите" за Украйна. В тази коалиция участват 33 държави, изразили готовност за по-задълбочена подкрепа за Украйна и за изпращане на мироподдържащи сили в страната след спиране на бойните действия.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев