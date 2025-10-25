Външни министри и посланици от ЕС ще повдигнат въпроса за политическите арести в България

С резолюция срещу политическите арести, политически мотивираните преследвания и ерозията на върховенството на правото в България излезе конгресът на Алианса на демократите и либералите в Европа (АЛДЕ), който се проведе на 24 и 25 октомври в Брюксел.

В резолюцията партиите членове на АЛДЕ са призовани да повдигнат въпроса за незаконосъобразните политически задържания в България пред националните си парламенти, като поискат изслушвания с външните министри и чрез своите посланици в България.

Освен това се настоява за временно преустановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България до освобождаването на всички политически затворници.

В конгреса от страна на „Продължаваме промяната“ - като партия членка на АЛДЕ - участваха председателят на ПП Асен Василев, съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ акад. Николай Денков, бившият съпредседател на ПП Кирил Петков и заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ Лена Бориславова.

Потвърждава се решението за организиране на мисия на АЛДЕ/Renew Europe (Обнови Европа) за установяване на факти в България, която да оцени състоянието на върховенството на правото и да докладва на Бюрото на АЛДЕ.

Публикуваме целия текст на резолюцията: