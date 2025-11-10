В Киев се опитаха да арестуват бизнес партньор на Зеленски, но той е избягал тази нощ

На сутринта на 10 ноември детективи от Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) извършиха претърсвания в дома на бизнесмена и съсобственик на студио „Квартал 95“ Тимур Миндич, съратник на президента Володимир Зеленски. Това съобщи „Украинска правда“, позовавайки се на източници от правоохранителните органи.
Претърсването се извършва в Киев, като други подробности все още са неизвестни.
В същото време, според източници на „Украинска правда“ в политическите среди, Миндич е напуснал Украйна. Това се е случило в нощта на 10 ноември, няколко часа преди претърсването на НАБУ.
Тимур Миндич е украински бизнесмен, филмов продуцент и съсобственик на студио „Квартал 95“.
Това лято медиите съобщиха, че НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) подготвят обвинение срещу Миндич. По това време се съобщаваше, че компания, свързана с Миндич, може да е замесена в разследване на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) за евентуално присвояване на публични средства.
Съобщава се също, че Миндич може да стане обект на разследване от Федералното бюро за разследване на САЩ.
