В Истанбул задържаха 21 заподозрени в измами със злато и скъпоценни камъни за над 2 млрд. евро

Рано тази сутрин властите в Истанбул са задържали 21 заподозрени в извършване на измами с търговия на злато и скъпоценни камъни на стойност от над 100 милиарда турски лири (2,04 милиарда евро), съобщи Анадолската агенция.

Според обвинителния акт на Главната прокуратура на Истанбул задържаните са участвали в схема за организирана злоупотреба с валутни стимули и нарушаване на търговията със злато и ценни метали. Според разследването между януари 2023 г. и декември 2024 г. тонове внесени злато и сребро не са били изнесени, както изисква турският закон за внос на злато (DIR), а при извършване на търговия с благородни метали са използвани имитационни продукти и месинг.

Законът за внос на злато позволява на опериращите в Турция компании да внасят суровини като злато без мита, при условие че готовите бижута по-късно бъдат изнасяни.

В обвинителния акт на прокуратурата са посочени общо 23 лица. Те са обвинени в „създаване и участие в организирана престъпна група“ и „извършване на измами в ущърб на държавни институции“.

Издирват се двама от заподозрените.