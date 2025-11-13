Украйна удари цели в Русия и в окупираните територии с ракети Фламинго

Украинските отбранителни сили поразиха няколко десетки цели в Русия и временно окупираните територии на Украйна. Използвани са и ракети „Фламинго“, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, цитиран от УНИАН. 

Новите далекобойни ракети "Фламинго" са с обсег от 3000 км, максимална скорост 900 км/ч и полезен товар над един тон.

Ударите са били нанесени "като част от усилията за намаляване на военния, икономическия и настъпателния потенциал на руския агресор", обявиха от украинската армия.

Ударени са петролното хранилище „Морски нефтен терминал“ на полуостров Крим, места за паркиране на хеликоптери и места за съхранение и подготовка на безпилотни летателни апарати на летище „Кировское“, както и радарна станция за противовъздушна отбрана близо до Евпатория. 

„Във временно окупираната територия на Запорожка област са ударени петролно хранилище близо до Бердянск и предни командни пунктове на 5-та комбинирана армия и 127-ма мотострелкова дивизия на руските окупатори“, се казва в изявлението. 

Генералният щаб също така съобщи, че са ударени цели и в Руската федерация.

„За извършване на сложни удари се използват ударни безпилотни летателни апарати, реактивни дронове и различни видове ракети. Снощи бяха изстреляни няколко оръжия с голям обсег, включително разработените в страната „Фламинго“, „Барс“ и „Лютий“, отбеляза Генералният щаб.

    3900

    4

    Manager Kim

    13.11 2025 в 19:29

    -0
    +6
    Така трябва!

    85

    3

    Far Rider

    13.11 2025 в 17:59

    -0
    +11
    Европа трябва сама да си произвежда оръжията. Иначе оранжевия паун ще ни лиши от всичко, ако Мелания го изрита сутринта рано.

    17749

    2

    Краси

    13.11 2025 в 16:01

    -0
    +23
    Краснов скоро ще може да си завре томахавките там, дето слънцето не грее.
    А ако искаме да изградим мощна отбранителна индустрия на Европа, бихме могли да научим страшно много от украинците.
    Слава на Украйна!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    13.11 2025 в 15:10

    -0
    +32
    На вълка вратът му е дебел защото си върши работата сам. А не разчита на педофилски лекета като Краснов. Браво на Украйна!

     
