Украйна удари цели в Русия и в окупираните територии с ракети Фламинго

Украинските отбранителни сили поразиха няколко десетки цели в Русия и временно окупираните територии на Украйна. Използвани са и ракети „Фламинго“, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, цитиран от УНИАН.
Новите далекобойни ракети "Фламинго" са с обсег от 3000 км, максимална скорост 900 км/ч и полезен товар над един тон.
Ударите са били нанесени "като част от усилията за намаляване на военния, икономическия и настъпателния потенциал на руския агресор", обявиха от украинската армия.
Ударени са петролното хранилище „Морски нефтен терминал“ на полуостров Крим, места за паркиране на хеликоптери и места за съхранение и подготовка на безпилотни летателни апарати на летище „Кировское“, както и радарна станция за противовъздушна отбрана близо до Евпатория.
„Във временно окупираната територия на Запорожка област са ударени петролно хранилище близо до Бердянск и предни командни пунктове на 5-та комбинирана армия и 127-ма мотострелкова дивизия на руските окупатори“, се казва в изявлението.
Генералният щаб също така съобщи, че са ударени цели и в Руската федерация.
„За извършване на сложни удари се използват ударни безпилотни летателни апарати, реактивни дронове и различни видове ракети. Снощи бяха изстреляни няколко оръжия с голям обсег, включително разработените в страната „Фламинго“, „Барс“ и „Лютий“, отбеляза Генералният щаб.
13.11 2025 в 19:29
13.11 2025 в 17:59
13.11 2025 в 16:01
А ако искаме да изградим мощна отбранителна индустрия на Европа, бихме могли да научим страшно много от украинците.
Слава на Украйна!
13.11 2025 в 15:10
