Украйна удари най-голямата нефтобаза в Крим, след експлозиите избухна голям пожар

Временно окупираният от руснаците град Феодосия в Крим беше атакуван от дронове, след удар по местната нефтобаза избухна голям пожар, съобщиха местните медии, цитирани от УНИАН.

Както съобщава "Кримский ветер", летището Саки в Новофьодоровка е било първо под атака, а след полунощ са прогърмяли експлозии. Скоро стана известно за експлозии във Феодосия, Евпатория, Симферополски район, както и в района на село Андреевка, близо до което се намира летището "Кача".

По-късно „Крымский ветер“ съобщи, че има попадения в нефтобаза във Феодосия. В резултат на удара е експлодирал резервоар с гориво, а пламъците се виждат на десетки километри. В Севастопол са чути повече от 10-12 експлозии.

Каналът Exilenova tg пише, че дронове са атакували руския град Дзержинск. По предварителни данни е избухнал пожар в завода на името на Свердлов, който е един от най-големите руски производители на промишлени взривни вещества.

Ограничения бяха въведени тази нощ в работата на редица руски летища заради заплаха от украински дронове, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Мярката бе наложена в Сочи, Краснодар, Геленджик и Нижни Новгород. Местните летища временно не обслужват полети.

По-рано подобни ограничения бяха въведени и в Саратов. Местното летище обаче вече поднови работа. Въздушна тревога е обявена в редица руски области.

Украински обстрел на руския регион Белгород е повредил енергийната инфраструктура, прекъсвайки електрозахранването на хиляди клиенти, заяви в понеделник губернаторът на региона, граничещ с Украйна, цитиран от Ройтерс. Въпреки че инженерите и службите за спешна помощ са възстановили електрозахранването на близо 34 000 потребители до понеделник сутринта, около 5400 в 24 общински района все още са без електричество, заяви губернаторът Вячеслав Гладков в приложението за съобщения Telegram.

В нощта на 4 октомври нефтопреработвателната рафинерия „Киришинефтеоргсинтез“ беше ударена от дронове. Това е едно от най-големите и критични предприятия на противника. Тя може да преработва до 20,1 милиона тона петрол на час. Там се произвеждат бензин, дизелово гориво, авиационно гориво и други нефтопродукти. А в нощта на 5 октомври дронове атакуваха Нижегородската нефтопреработвателна фабрика (РФ) „Лукойл“ в град Кстово.