Украйна и САЩ започват в Швейцария преговори за мир

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната в Украйна, стана ясно днес от съобщение на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров в Telegram.

"В тези дни в Швейцария, с участието на европейските партньори, започваме консултации между високопоставени служители на Украйна и САЩ относно възможните параметри на бъдещото мирно споразумение“, заявява той.

Съобщението идва в седмицата, в която стана ясно, че САЩ и Русия са изготвили заедно проект на мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Проектът включва 28 точки, сред които значителни териториални отстъпки на украински земи, ангажимент Украйна да не членува в НАТО, а Русия да не напада европейски територии.

Българският премиер Росен Желязков обяви днес, че България подкрепя усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира по повод плана:

„Сега Украйна може да се изправи пред много труден избор: или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор. Или сложните 28 точки, или изключително тежка зима, най-тежката, и по-нататъшни рискове. Живот без свобода, достойнство и справедливост – и да вярваме на този, който ни нападна вече два пъти“, каза той.

САЩ са заплашили Украйна с по-неблагоприятно споразумение, ако не подпише

Американски представители са съобщили на съюзниците от НАТО, че очакват да притиснат президента Володимир Зеленски да се съгласи на мирно споразумение в следващите дни, под заплахата, че ако Киев не подпише, в бъдеще ще се изправи пред много по-неблагоприятно споразумение, пише британският "Гардиън".

Очаквайте подробности.