Желязков: Приветстваме и подкрепяме усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

22 ноември 2025 в 16:22
Росен Желязков

Снимка БГНЕС
Росен Желязков

Приветстваме и подкрепяме усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна, написа в социалната мрежа Х премиерът Росен Желязков.

Коментарът му идва, след като Доналд Тръмп даде на Киев около седмица, за да одобри план от 28 точки за прекратяване на близо 4-годишната пълномащабна война.

Планът на Тръмп за мир в Украйна - точка по точка

    Коментари
    3146

    3

    1215

    22.11 2025 в 17:45

    -0
    +0
    Слагач.

    3920

    2

    Constanza

    22.11 2025 в 17:01

    -0
    +4
    Каква измет ни управлява.

    47

    1

    Октим

    22.11 2025 в 17:00

    -0
    +7
    Какво подкрепяш бе, изтривалко жалка? Още ли не можеш да разбереш, че оранжевия караконджул със сигурност не е прочел всички 28 точки от английския превод на ру卐кия оригинал на този “план“ и няма понятие за какво става дума!
     
