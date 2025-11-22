Желязков: Приветстваме и подкрепяме усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

Приветстваме и подкрепяме усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна, написа в социалната мрежа Х премиерът Росен Желязков.
Коментарът му идва, след като Доналд Тръмп даде на Киев около седмица, за да одобри план от 28 точки за прекратяване на близо 4-годишната пълномащабна война.
Планът на Тръмп за мир в Украйна - точка по точка
22.11 2025 в 17:45
22.11 2025 в 17:01
22.11 2025 в 17:00
''Сигурно е получил това от К.'' Уиткоф се обърка и издаде, че планът за мир в Украйна е писан с Русия
