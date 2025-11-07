Учителка получи $10 млн. обезщетение, след като ученик стреля по нея в час

Солидната сума от 10 млн. долара (8,76 млн. евро) обезщетение получи учителката, която беше простреляна от шестгодишен ученик по време на час в началото на 2023 г.

На 6 януари 2023 г. първокласникът пристигнал в началното училище „Ричнек“ във Вирджиния с 9-милиметровия пистолет на майка си. По време на час момчето внезапно извадило оръжието и стреляло по 25-годишната си учителка Абигейл Цвернер, разказват американските медии, цитирани от бТВ.

Тя реагирала светкавично - вдигнала ръката си, куршумът преминал през нея и едва след това проникнал в торса й.

„Това вероятно ми спаси живота“, посочва учителката.

Но нараняването оставя своя отпечатък – както физически, така и емоционално. Абигейл е подложена на четири операции. Въпреки сериозните си наранявания, младата учителка спасява учениците си от класната стая.

Но съди помощник-директора и училищния район за 40 милиона долара (или 34,69 милиона евро), тъй като няколко учители предупредили в деня на инцидента, че ученикът може да е въоръжен, но никой не се намесил.

Съдебните заседатели постановяват „груба небрежност“.

Детето, натиснало спусъка, е било под възрастта за наказателна отговорност. Оръжието е принадлежало на неговата майка. Тя е осъдена на 21 месеца затвор за небрежно отношение и незаконно притежание на огнестрелно оръжие.

След присъдата Цвернер коментира, че се надява нейният случай да промени нещата.

„Никой учител не бива да се страхува, че ще бъде застрелян в класната стая“.

В САЩ разглеждат случая като зов за събуждане за по-голяма безопасност в училищата и като възможен прецедент - училищният персонал може да бъде подвеждан под отговорност в бъдеще, ако предупрежденията за насилствени действия бъдат игнорирани.