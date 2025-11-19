Турция засилва контрола на уличната храна след случаи на хранителни отравяния

Турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ обяви, че започват засилени проверки на местата за продажба на улична храна след зачестелите случаи на хранителни отравяния в страната, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

От началото на годината са извършени 1 143 000 проверки в обекти за хранене. Наложени са глоби на 26 591 нарушители в размер на 2,265 млрд. турски лири (46,2 млн. евро), а 506 случая са предадени на прокуратурата.

Юмаклъ припомни, че Турция публикува редовно списъци с фирми, уличени във фалшификации и опасни практики.

За да ограничи неправомерната употреба на пестициди, министърът обяви въвеждането на режим за продажба с рецепта за препаратите за растителна защита, която ще се издава от упълномощени агрономи. Системата ще влезе в сила в цялата страна през следващата година.

Паралелно се разработва мобилно приложение, което ще позволи на гражданите да подават сигнали за нередности в обекти за храни, като институциите ще реагират незабавно.

Юмаклъ коментира и случая с четиримата починали от хранително отравяне в Истанбул. По думите му, разследването продължава под ръководството на прокуратурата и отговорните лица ще понесат наказания.

Заради трагичния случай Министерството е предприело мащабна кампания за проверки в местата за продажба на храна, включително на улични търговци. Инспекторите проверяват условията на съхранение, срока на годност, риска от замърсяване и спазването на хигиенните изисквания.

Юмаклъ призова местните власти да засилят контрола върху обектите, на които издават разрешителни, и да закриват незаконните места за продажба.