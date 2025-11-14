Майка и две деца починаха, след като яли популярна улична храна в Истанбул

Майка и две деца починаха след хранително натравяне в Истанбул, предадоха турските медии.

Турското семейство, постоянно пребиваващо в Германия, е било на почивка в града. Те са пребивавали в хотел в квартала Фатих.

На 11 ноември четиримата са яли пълнени печени картофи и миди от улични търговци в квартал Ортакьой (популярна истанбулска улична храна в този район), след което са вечеряли в ресторант.

Още същата нощ всички получили симптоми на тежко неразположение – гадене и повръщане. На следващия ден те посетили болници във Фатих, били прегледани и изписани, след което се върнали в хотела.

Състоянието им рязко се влошило вечерта след прегледа. Когато майката открила тригодишната си дъщеря Масал в безпомощно състояние, на място са извикали спешен екип. Семейството е било откарано в болница, където двете деца – на 3 и на 6 години – са починали. Малко по-късно е починала и майката. Бащата остава в реанимация.

Полицията е задържала четирима заподозрени – сред тях и уличният търговец. Ресторантът, в който семейството е вечеряло, е запечатан.