Трус от 7,4 разтърси Камчатка, обявиха опасност за цунами

OFFNews 13 септември 2025 в 07:44 512 0
Пак земетресение в Камчатка

Снимка БГНЕС
Силен трус в Камчатка

Земетресение с магнитуд 7,4 е регистрирано край тихоокеанския бряг на Русия, край бреговете на полуостров Камчатка, предаде Франс прес, като се позова на американската сеизомологична служба.

Издадено е предупреждение за вълни цунами, уточнява БТА. 

Дълбочината на труса е била 39,5 км, а епицентърът му - на 111 км източно от руското пристанище Петропавловск-Камчатски.

Геологическият институт първо съобщи за земетресение с магнитуд 7,5, но след това преоцени магнитуда на 7,4.

През юли в същия регион бе регистрирано силно земетресение, което бе последвано от вълни цунами.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Как Русия съобщи, че ни обявява война. Камен Невенкин вади непоказвани документи за 9.09.1944 г.