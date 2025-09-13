Трус от 7,4 разтърси Камчатка, обявиха опасност за цунами

Земетресение с магнитуд 7,4 е регистрирано край тихоокеанския бряг на Русия, край бреговете на полуостров Камчатка, предаде Франс прес, като се позова на американската сеизомологична служба.
Издадено е предупреждение за вълни цунами, уточнява БТА.
Дълбочината на труса е била 39,5 км, а епицентърът му - на 111 км източно от руското пристанище Петропавловск-Камчатски.
Геологическият институт първо съобщи за земетресение с магнитуд 7,5, но след това преоцени магнитуда на 7,4.
През юли в същия регион бе регистрирано силно земетресение, което бе последвано от вълни цунами.
