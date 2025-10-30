Трупове по улиците на Рио де Жанейро след мащабна полицейска операция

Най-малко 121 души са загинали при най-смъртоносната полицейска операция срещу наркобанди в историята на Бразилия, съобщава Ройтерс. Жители на Рио де Жанейро подредиха на улица десетки тела, открити през нощта.

Щатската полиция заяви, че операциите, насочени срещу голяма наркобанда, са били планирани в продължение на повече от два месеца и са били замислени така, че заподозрените да бъдат изтласкани към горист склон, където специално подразделение е чакало в засада.

Полицейските операции са често срещано явление в Рио, главната туристическа дестинация на Бразилия, особено във фавелите — бедни и гъсто населени квартали, често контролирани от престъпни групировки.

Според официални данни, през 2024 г. около 700 души са загинали по време на полицейски операции в Рио — средно почти по двама на ден, разказва БГНЕС.