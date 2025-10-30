Трупове по улиците на Рио де Жанейро след мащабна полицейска операция

Деян Милков 30 октомври 2025 в 10:41 233 1
Арести

Снимка БГНЕС
Арести по време на акцията

Най-малко 121 души са загинали при най-смъртоносната полицейска операция срещу наркобанди в историята на Бразилия, съобщава Ройтерс. Жители на Рио де Жанейро подредиха на улица десетки тела, открити през нощта.

Щатската полиция заяви, че операциите, насочени срещу голяма наркобанда, са били планирани в продължение на повече от два месеца и са били замислени така, че заподозрените да бъдат изтласкани към горист склон, където специално подразделение е чакало в засада.

Полицейските операции са често срещано явление в Рио, главната туристическа дестинация на Бразилия, особено във фавелите — бедни и гъсто населени квартали, често контролирани от престъпни групировки.

Според официални данни, през 2024 г. около 700 души са загинали по време на полицейски операции в Рио — средно почти по двама на ден, разказва БГНЕС.

    Деян Милков

    Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.

    510

    1

    sandman

    30.10 2025 в 10:53

    -0
    +0
    При "борба с организирана престъпност" има трупове и от 2-те страни.

    По-рано беше съобщено за 56 престъпника застреляни и 8 полицая. И ескортираха боклуците по бели гащи покрай труповете на приятелчетата им.

    Това е правилото навсякъде питечета. А при вас няма нищо. А всеки вряска как щял да се бори с престъпност.

    хахаха
     
