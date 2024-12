Трети инцидент със самолет. Боинг излезе от пистата в Осло след аварийно кацане

Самолет Боинг 737-800 на Royal Dutch Airlines, който е летял от Осло за Амстердам, е получил хидравлична повреда малко след излитането. На борда му е имало 182 души - пътници и екипаж. Никой не е пострадал.

Пилотът е насочил машината към летище Сандефьорд, на около 110 км южно от Осло, пише Sahara Reporters.

Самолетът се е приземил благополучно на летище Сандефьорд, но е загубил контрол по време на кацането. Според официалните лица боингът е излетял от писта 18 и е спрял върху тревните площи до пистата.

Пътниците са били евакуирани с помощта на подвижни стълби, докато на мястото на инцидента са пристигнали спасители. В момента властите оказват помощ на пътниците и екипажа.

