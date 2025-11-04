Тръмп заплаши Нигерия с военна интервенция заради убийства на християни

OFFNews 04 ноември 2025 в 14:44 330 2
Тръмп

Снимка GettyImages
Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Нигерия с военна интервенция от страна на Съединените щати заради "убийства на християни", предаде Си Ен Ен.

От своя страна, нигерийският президент заяви, че подобни твърдения не отразяват реалността и подчерта, че правителството му полага целенасочени усилия за защита на свободата на вероизповедание.

Темата коментира и ръководителят на Световната търговска организация и бивш министър на финансите на Нигерия Нгози Оконджо-Иуеала, като посочи, че това е изключително сложен въпрос. Нигерия сама по себе си е много сложна страна. Ситуацията е трудна и трябва да бъде обмислена внимателно. В нея се преплитат религиозни проблеми и конфликти за ресурси. Поради тази причина е нужно по-задълбочено разбиране на случващото се".

Си Ен Ен отбелязва, че "сложна" със сигурност е думата, която най-добре описва проблема с несигурността и бунтовете в страната. Макар религията да е важна разделителна линия в Нигерия, тя не е основният двигател на насилието.

Според експерти през последните години при атаките всъщност са убити повече мюсюлмани. Причината е, че групировки като "Боко Харам" и други, свързани с "Ислямска държава", действат главно в североизточната част на страната, която е населена предимно от мюсюлмани.

За разлика от нея в югът преобладават основно християни. Ясно е обаче, че проблемът тук е многопластов, включва не само религията, но и конфликти за ресурси. Всичко това сочи, че географията и икономическите фактори са по-голям определящ елемент за това кой става жертва, отколкото религията.

    3146

    2

    1215

    04.11 2025 в 15:14

    -0
    +1
    Свършиха се достойните мъже в САЩ със смърта на Дик Чейни.................цитат от сайта:Дик Чейни е считан за най-силния вицепрезидент в историята на САЩ.

    В последните си години Чейни, оставайки твърд консерватор, беше до голяма степен отхвърлен от собствената си партия заради острата си критика към президента Доналд Тръмп, когото нарече „страхливец“ и най-голямата заплаха за републиката в историята.

    3146

    1

    1215

    04.11 2025 в 15:11

    -0
    +1
    Трънчо заплаши курника на баба Неда,щото кокошките не си давали яйчицата за Великден.И със сигурност ще го ликвидира.Голям мъжкар,голямя работа.
     