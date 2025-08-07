Тръмп заговори за среща с Путин, после тристранна и със Зеленски

Доналд Тръмп е "отворен за среща както с президента на Русия Владимир Путин, така и с президента на Украйна Володимир Зеленски.
Това съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит след разговорите на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф в Москва. Желание за среща с Тръмп е изразил руският президент Путин, обясни тя.
Има много голяма вероятност за среща. Не сме решили още къде да бъде. Но днес имахме много добри разговори с президента Путин. Има много голяма вероятност да приключим тези преговори, да сложим край на този път. Той беше дълъг и продължава да бъде дълъг, но има голяма вероятност да има среща много скоро, е заявил Тръмп.
Според в. "Ню Йорк таймс" той е казал на няколко европейски лидери, че иска да се срещне с Владимир Путин лично още следващата седмица, а след това да организира тристранна среща с Володимир Зеленски.
По-рано Тръмп съобщи, че е разговарял с европейски лидери след "изключително продуктивната среща" на американския пратеник Стив Уиткоф с президента Путин в Русия, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.
Междувременно високопоставен украински източник съобщи за АФП, че в днешния телефонен разговор между Зеленски и Тръмп са взели участие британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александер Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Зеленски, от своя страна, каза само, че на разговора му с Тръмп, състоял се след посещението в Москва на американския пратеник Стив Уиткоф, "са присъствали европейски лидери".
В телевизионно интервю американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон сега разбира по-добре условията, при които Русия би била готова да сложи край на войната в Украйна, и посочи, че ключовите елементи в каквото и да било споразумение ще включват територия.
1205
3
07.08 2025 в 11:12
А. Русия няма възможност да завземе повече територии и да бомбардира
Б. Украйна не може повече да се защитава и признае окупираните територии
Само пълен наивник може да мисли, че има някакво средно положение.
Засега А изглежда абсурдно, а Б зависи от Тръмп и доколко още са останали хора в Украйна, готови да загинат за нещо по-скоро хипотетично.
1205
2
07.08 2025 в 11:05
542
1
07.08 2025 в 08:55
