Тръмп заговори за среща с Путин, после тристранна и със Зеленски

OFFNews 07 август 2025 в 08:24 1060 3

Снимка БНТ

Доналд Тръмп е "отворен за среща както с президента на Русия Владимир Путин, така и с президента на Украйна Володимир Зеленски.

Това съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит след разговорите на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф в Москва. Желание за среща с Тръмп е изразил руският президент Путин, обясни тя. 

Има много голяма вероятност за среща. Не сме решили още къде да бъде. Но днес имахме много добри разговори с президента Путин. Има много голяма вероятност да приключим тези преговори, да сложим край на този път. Той беше дълъг и продължава да бъде дълъг, но има голяма вероятност да има среща много скоро, е заявил Тръмп. 

Според в. "Ню Йорк таймс" той е казал на няколко европейски лидери, че иска да се срещне с Владимир Путин лично още следващата седмица, а след това да организира тристранна среща с Володимир Зеленски.

По-рано Тръмп съобщи, че е разговарял с европейски лидери след "изключително продуктивната среща" на американския пратеник Стив Уиткоф с президента Путин в Русия, припомня Ройтерс, цитирана от БТА. 

Междувременно високопоставен украински източник съобщи за АФП, че в днешния телефонен разговор между Зеленски и Тръмп са взели участие британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александер Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Зеленски, от своя страна, каза само, че на разговора му с Тръмп, състоял се след посещението в Москва на американския пратеник Стив Уиткоф, "са присъствали европейски лидери". 

В телевизионно интервю американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон сега разбира по-добре условията, при които Русия би била готова да сложи край на войната в Украйна, и посочи, че ключовите елементи в каквото и да било споразумение ще включват територия. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1205

    3

    781000

    07.08 2025 в 11:12

    -0
    +0
    Среща ще има, когато
    А. Русия няма възможност да завземе повече територии и да бомбардира
    Б. Украйна не може повече да се защитава и признае окупираните територии
    Само пълен наивник може да мисли, че има някакво средно положение.
    Засега А изглежда абсурдно, а Б зависи от Тръмп и доколко още са останали хора в Украйна, готови да загинат за нещо по-скоро хипотетично.

    1205

    2

    781000

    07.08 2025 в 11:05

    -0
    +2
    Покани ги на голф, да изгладят недоразуменията помежду си ! Абе на тоя няма ли кой да му каже до колко е станал за смях вече ??

    542

    1

    Октим

    07.08 2025 в 08:55

    -0
    +2
    Болното животно вече е съгласно и Зеленски да тръгне да му се подиграва, тъй като до сега това вършеше само бункерния плъх! И то без да разбере, че се гаврят с него ...
     
    X

    Тодор Тагарев: Не съм имал разговори да ставам президент