Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната

OFFNews 06 август 2025 в 20:53 4862 10
Стив Уиткоф и Доналд Тръмп в Белия дом

Снимка Getty Images
Стив Уиткоф и Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговият специален пратеник Стив Уиткоф е провел много продуктивна среща с президента на Русия Владимир Путин, предаде Би Би Си.

"Беше постигнат значителен напредък! След това информирах някои от нашите европейски съюзници. Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи и ще работим в тази посока в следващите дни и седмици. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Ройтерс обаче съобщава - с позоваване на свои източници в Белия дом - че в петък ще бъдат наложени вторични санкции срещу Русия.

Срещата на Уиткоф с Путин в Кремъл, както и предишната в края на април, продължи около три часа.

След срещата помощникът на Путин Юрий Ушаков заяви пред журналисти, че е имало „много полезен и конструктивен разговор“ за „украинската криза“ и „перспективите за възможно развитие на стратегическото сътрудничество между Русия и САЩ".

Същевременно украинският президент Володимир Зеленски каза, че е говорил с Тръмп за визитата на Уиткоф в Москва.

„Нашата обща позиция с партньорите е ясна: войната трябва да приключи. И това трябва да бъде честно приключване. В разговора участваха и европейски лидери и аз съм благодарен на всеки един от тях за подкрепата. Обсъдихме това, което беше обявено в Москва“, написа в социалните мрежи Зеленски.

"Украйна задължително ще защити своята независимост. Всички ние се нуждаем от дълъг и надежден мир. Русия трябва да сложи край на войната, която сама започна. Благодаря на всички, които подкрепят Украйна", заяви президентът на Украйна.

    900

    10

    Незначителен червей

    07.08 2025 в 01:10

    -0
    +13
    Тези преговори са като коментар на футболен мач от слепец. Жалко за всички жертви.

    1205

    9

    781000

    07.08 2025 в 00:24

    -0
    +3
    За мен всичко е пределно ясно. Тръмп иска замразяване на войната по линята на фронта, Путин също. Въпросът е, че тази линия за Путин включва 4те области, които все още не са превзети. Няма начин Украйна да им ги даде просто така, и няма как Тръмп да го поиска от тях. И затова Тръмп ще се прави, че води преговори, докато не превземат напълно поне Донецк. Истински преговори ще има след това, защото дори Украйна да се срине напълно, Русия не може да превземе други територии, които са населени с украинци - даже и Путин знае, че това вече ще му излезе през носа.
    Всичко друго е пожелателно говорене, съжалявам много.

    3055

    8

    helper68

    07.08 2025 в 00:02

    -0
    +6
    Тръмп планира среща между Путин и Зеленски още следващата седмица
    (Bloomberg) -- Президентът Доналд Тръмп заяви пред европейските съюзници, че планира да се срещне с руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски още следващата седмица в пореден опит за постигане на мир между двете страни.
    Тръмп е обяснил подробно плановете в телефонен разговор в сряда, в който е участвал и Зеленски, според човек, запознат с дискусията.
    Усилието за свикване на среща на тримата лидери дойде часове след като Путин приключи с тричасовите дискусии в Москва със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.
    от Bloomberg
    Обаче: - Дали Путин и Зеленски са съгласни да проведат тристранна среща, не е известно.

    3055

    7

    helper68

    06.08 2025 в 22:49

    -0
    +6
    провел много продуктивна среща - Абе направо да легнеш от смех.. :)))
    Мадааа толкова за ''продуктивната среща'' :))
    Последни новини за войната между Украйна и Русия: Тръмп казва, че прекратяването на огъня може да бъде договорено „след седмици“, въпреки 48-часовия краен срок
    Доналд Тръмп заяви, че неговият специален пратеник Стив Уиткоф е постигнал „голям напредък“ на среща с руския президент Владимир Путин, докато Вашингтон продължава подготовката си за налагане на вторични санкции в петък.
    В публикация в Truth Social, американският президент заяви, че е информирал някои европейски съюзници за срещата, която е била фокусирана върху прекратяването на войната.
    „Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи и ние ще работим за това през следващите дни и седмици“, написа той. - от The Independent

    5129

    6

    Mateevk

    06.08 2025 в 22:35

    -0
    +16
    Освен размяната на пленници има и още един печален резултат - размяната на тела на загинали войници. Гледката е покъртителна - хладилни вагони и камиони, пълни с трупове.

    542

    5

    Октим

    06.08 2025 в 22:21

    -0
    +16
    Некадърници!

    1205

    4

    781000

    06.08 2025 в 22:10

    -0
    +13
    Резултатът от всичките преговори досега е единствено размяната на пленници. Т е прави това са преговори как войната да продължи, докато всички късат ризи как войната трябва да спре.

    1205

    3

    781000

    06.08 2025 в 22:05

    -0
    +13
    Все повече се оплита в собствените си лъжи. Няма никакъв напредък, а за спиране на войната не може и дума да става преди превземането най-малко на на Словянск и Краматорск. Т е още поне 6 месеца лъжи и лицемерни преговори.

    110

    2

    jdravun

    06.08 2025 в 21:04

    -0
    +18
    смех ,смех ,смех -никой няма да си спомня за това след 3 дни

    110

    1

    jdravun

    06.08 2025 в 20:55

    -0
    +8
    свири ,свири щурче ,ах подлудявай ме не спирайййй
     