Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговият специален пратеник Стив Уиткоф е провел много продуктивна среща с президента на Русия Владимир Путин, предаде Би Би Си.
"Беше постигнат значителен напредък! След това информирах някои от нашите европейски съюзници. Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи и ще работим в тази посока в следващите дни и седмици. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.
Ройтерс обаче съобщава - с позоваване на свои източници в Белия дом - че в петък ще бъдат наложени вторични санкции срещу Русия.
Срещата на Уиткоф с Путин в Кремъл, както и предишната в края на април, продължи около три часа.
След срещата помощникът на Путин Юрий Ушаков заяви пред журналисти, че е имало „много полезен и конструктивен разговор“ за „украинската криза“ и „перспективите за възможно развитие на стратегическото сътрудничество между Русия и САЩ".
Същевременно украинският президент Володимир Зеленски каза, че е говорил с Тръмп за визитата на Уиткоф в Москва.
„Нашата обща позиция с партньорите е ясна: войната трябва да приключи. И това трябва да бъде честно приключване. В разговора участваха и европейски лидери и аз съм благодарен на всеки един от тях за подкрепата. Обсъдихме това, което беше обявено в Москва“, написа в социалните мрежи Зеленски.
"Украйна задължително ще защити своята независимост. Всички ние се нуждаем от дълъг и надежден мир. Русия трябва да сложи край на войната, която сама започна. Благодаря на всички, които подкрепят Украйна", заяви президентът на Украйна.
07.08 2025 в 01:10
Всичко друго е пожелателно говорене, съжалявам много.
(Bloomberg) -- Президентът Доналд Тръмп заяви пред европейските съюзници, че планира да се срещне с руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски още следващата седмица в пореден опит за постигане на мир между двете страни.
Тръмп е обяснил подробно плановете в телефонен разговор в сряда, в който е участвал и Зеленски, според човек, запознат с дискусията.
Усилието за свикване на среща на тримата лидери дойде часове след като Путин приключи с тричасовите дискусии в Москва със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.
Обаче: - Дали Путин и Зеленски са съгласни да проведат тристранна среща, не е известно.
Мадааа толкова за ''продуктивната среща'' :))
Последни новини за войната между Украйна и Русия: Тръмп казва, че прекратяването на огъня може да бъде договорено „след седмици“, въпреки 48-часовия краен срок
Доналд Тръмп заяви, че неговият специален пратеник Стив Уиткоф е постигнал „голям напредък“ на среща с руския президент Владимир Путин, докато Вашингтон продължава подготовката си за налагане на вторични санкции в петък.
В публикация в Truth Social, американският президент заяви, че е информирал някои европейски съюзници за срещата, която е била фокусирана върху прекратяването на войната.
„Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи и ние ще работим за това през следващите дни и седмици“, написа той. - от The Independent
Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната
