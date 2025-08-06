Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговият специален пратеник Стив Уиткоф е провел много продуктивна среща с президента на Русия Владимир Путин, предаде Би Би Си.

"Беше постигнат значителен напредък! След това информирах някои от нашите европейски съюзници. Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи и ще работим в тази посока в следващите дни и седмици. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Ройтерс обаче съобщава - с позоваване на свои източници в Белия дом - че в петък ще бъдат наложени вторични санкции срещу Русия.

Срещата на Уиткоф с Путин в Кремъл, както и предишната в края на април, продължи около три часа.

След срещата помощникът на Путин Юрий Ушаков заяви пред журналисти, че е имало „много полезен и конструктивен разговор“ за „украинската криза“ и „перспективите за възможно развитие на стратегическото сътрудничество между Русия и САЩ".

Същевременно украинският президент Володимир Зеленски каза, че е говорил с Тръмп за визитата на Уиткоф в Москва.

„Нашата обща позиция с партньорите е ясна: войната трябва да приключи. И това трябва да бъде честно приключване. В разговора участваха и европейски лидери и аз съм благодарен на всеки един от тях за подкрепата. Обсъдихме това, което беше обявено в Москва“, написа в социалните мрежи Зеленски.

"Украйна задължително ще защити своята независимост. Всички ние се нуждаем от дълъг и надежден мир. Русия трябва да сложи край на войната, която сама започна. Благодаря на всички, които подкрепят Украйна", заяви президентът на Украйна.