Тръмп за Украйна: Не вярвайте, докато не видите, но май се случва нещо хубаво

Американският президент Доналд Тръмп излезе с нова информация за преговорите за мир в Женева, пускайки загадъчно кратко съобщение в профила си в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Възможно ли е наистина да е постигнат голям напредък в мирните преговори между Русия и Украйна??? Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещо хубаво", написа Тръмп около 12:40 българско време днес.

Съобщението идва на фона на течащите на различни нива преговори за прекратяване на войната в Украйна.

Все още няма детайли за постигнат напредък.