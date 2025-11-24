Тръмп за Украйна: Не вярвайте, докато не видите, но май се случва нещо хубаво

OFFNews 24 ноември 2025 в 13:16 3530 8
Снимка БТА
Американският президент Доналд Тръмп излезе с нова информация за преговорите за мир в Женева, пускайки загадъчно кратко съобщение в профила си в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Възможно ли е наистина да е постигнат голям напредък в мирните преговори между Русия и Украйна??? Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещо хубаво", написа Тръмп около 12:40 българско време днес.

Съобщението идва на фона на течащите на различни нива преговори за прекратяване на войната в Украйна.

Все още няма детайли за постигнат напредък.

    LegendOfZelda

    24.11 2025 в 14:52

    @Джендо, трудно е да разбереш каквито и да е аргументи, защото ти си на мнение, че първо трябва да запалим Русия, т.е първо е презрението и ненавистта към Русия, и след това всичко друго. С други думи, за тебе ще е по добре унищожена Русия и 1/2 от останалия свят унищожени отколкото цяла Русия и цял свят.
    Но, хората, които имат повече от две лимки мозък в главите си не разсъждават така. Тръмп е президент на Америка и трябва всяко действие да е в интерес на Америка. Как по-точно ще е в интерес на Америка тя и ЕС да изхарчат още половин трилион, Европа да фалира енергийно и Путин пак да вземе Украйна? Просто след 2-3 години вместо след 2-3 месеца ? Как това ще е по-добре за Тръмп и как това ще е по-добре за теб?

    Final Gravity

    24.11 2025 в 14:50

    Джихуахуата,

    Демек - Европа има претенции, ама няма възможности...

    Така де.

    Джендо Джедев

    24.11 2025 в 14:25

    Гравицапата,

    Европа нито има претенциите да е военна сила колкото Америка, нито да има военно присъствие по целия свят, нито да прилага военна сила където си поиска, нито е твърдяла, че може да спре войната за 24 часа. Oh, wait, Краснов вика, че бил малко саркастичен тогава... ;) И ако Европа поне може да обясни, че Путлер може много лесно да пренесе войната в държавите от ЕС (той вече го и прави с хибридките си), е малко трудно да се разбере защо Краснов така усърдно духа на Путлер, на два пъти спира разузнавателната информация за Украйна и я остави без доставки на оръжие няколко месеца, в една от най-решаващите фази на войната. А сега ПРОДАВА оръжие на Европа, за да може Украйна да се защити. Демек - ако не е Европа, край с Украйна. Ти може би имаш някакво обяснение за липсата на гръбнак у оранжевия Калигула, м? Може би и Епстайн има. ;)

    helper68

    24.11 2025 в 14:20

    Малиийй перчема ако турнат на полиграф за тест, сигурно на 1_вата секунда полиграфа ще се самозапали.. :(

    AOC поставя под въпрос психичното здраве на Тръмп, след като президентът отправи нови заплахи срещу демократите - последните новини
    https://www.independent.co.uk/us?CMP=ILC-refresh

    Final Gravity

    24.11 2025 в 13:42

    Тръмп?!?!

    Какъв е този Тръмп?! - и какво пречи на Урсула да застане до Зеленски и да каже, че въобще не й трябва Тръмп, за да смажат заедно агресора и да покаже, че Европа е сила, с която трябва да се съобразява всеки, който реши да я атакува?!

    След почти 4г. война - Европа продължава да не може да събере мотивация да се опъне на страна, чийто БВП е по-малък от този само на Италия...

    Всички европейски "лидери" даваха (и продължават!) оръжия на Украйна и то със зверски рестрикции - сакън Зеленски да не пусне някой снаряд/ракета/дрон по-навътре в Русия, че да не се ядосал агресора.

    Хайде малко да пораснем от тази страна на океана, преди все да чакаме на някой друг, за нашите си собствени неща.
    С още по-голяма сила важи и за българите, разбира се.

    Mateevk

    24.11 2025 в 13:30

    На терена, на който тече мачът в момента, минималната загуба ни е в кърпа вързана, но тя няма да се превърне в наша огромна победа, а точно обратното - ще е равносилна на тотално поражение и капитулация. И ще сърбаме тази отровна попара занапред, докато не ни дойде акъла в главата или им дойде - на следващите поколения.

    Незначителен червей

    24.11 2025 в 13:24

    Как е възможно (фантазия естествено) Тръмп да изчезне от новините за 7 седмица. Никой ,никъде нищо да не публикува за него и какво е казал!!!!

    Джендо Джедев

    24.11 2025 в 13:19

    Да, Путлер е склонил армията на Украйна да бъде редуцирана не до 600,000, а до цели 700,000. :D
     
