Тръмп за Украйна: Не вярвайте, докато не видите, но май се случва нещо хубаво

Американският президент Доналд Тръмп излезе с нова информация за преговорите за мир в Женева, пускайки загадъчно кратко съобщение в профила си в социалната мрежа "Трут соушъл".
"Възможно ли е наистина да е постигнат голям напредък в мирните преговори между Русия и Украйна??? Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещо хубаво", написа Тръмп около 12:40 българско време днес.
Съобщението идва на фона на течащите на различни нива преговори за прекратяване на войната в Украйна.
Все още няма детайли за постигнат напредък.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1800
8
24.11 2025 в 14:52
Но, хората, които имат повече от две лимки мозък в главите си не разсъждават така. Тръмп е президент на Америка и трябва всяко действие да е в интерес на Америка. Как по-точно ще е в интерес на Америка тя и ЕС да изхарчат още половин трилион, Европа да фалира енергийно и Путин пак да вземе Украйна? Просто след 2-3 години вместо след 2-3 месеца ? Как това ще е по-добре за Тръмп и как това ще е по-добре за теб?
1900
7
24.11 2025 в 14:50
Демек - Европа има претенции, ама няма възможности...
Така де.
2970
6
24.11 2025 в 14:25
Европа нито има претенциите да е военна сила колкото Америка, нито да има военно присъствие по целия свят, нито да прилага военна сила където си поиска, нито е твърдяла, че може да спре войната за 24 часа. Oh, wait, Краснов вика, че бил малко саркастичен тогава... ;) И ако Европа поне може да обясни, че Путлер може много лесно да пренесе войната в държавите от ЕС (той вече го и прави с хибридките си), е малко трудно да се разбере защо Краснов така усърдно духа на Путлер, на два пъти спира разузнавателната информация за Украйна и я остави без доставки на оръжие няколко месеца, в една от най-решаващите фази на войната. А сега ПРОДАВА оръжие на Европа, за да може Украйна да се защити. Демек - ако не е Европа, край с Украйна. Ти може би имаш някакво обяснение за липсата на гръбнак у оранжевия Калигула, м? Може би и Епстайн има. ;)
3060
5
24.11 2025 в 14:20
AOC поставя под въпрос психичното здраве на Тръмп, след като президентът отправи нови заплахи срещу демократите - последните новини
https://www.independent.co.uk/us?CMP=ILC-refresh
1900
4
24.11 2025 в 13:42
Какъв е този Тръмп?! - и какво пречи на Урсула да застане до Зеленски и да каже, че въобще не й трябва Тръмп, за да смажат заедно агресора и да покаже, че Европа е сила, с която трябва да се съобразява всеки, който реши да я атакува?!
След почти 4г. война - Европа продължава да не може да събере мотивация да се опъне на страна, чийто БВП е по-малък от този само на Италия...
Всички европейски "лидери" даваха (и продължават!) оръжия на Украйна и то със зверски рестрикции - сакън Зеленски да не пусне някой снаряд/ракета/дрон по-навътре в Русия, че да не се ядосал агресора.
Хайде малко да пораснем от тази страна на океана, преди все да чакаме на някой друг, за нашите си собствени неща.
С още по-голяма сила важи и за българите, разбира се.
5129
3
24.11 2025 в 13:30
500
2
24.11 2025 в 13:24
2970
1
24.11 2025 в 13:19
САЩ и Украйна обявиха 'актуализирана и усъвършенствана' рамка за мир, но въпросите остават
Възходът на 'Грипен'. След Украйна шведски изтребители купи Колумбия, а Канада прояви интерес към тях
Българската сцена става домакин на коледния телевизионен концерт на Il Volo
Зеленски: Благодарни сме на САЩ
Възходът на 'Грипен'. След Украйна шведски изтребители купи Колумбия, а Канада прояви интерес към тях