Тръмп: Украйна и Русия още не са готови за мир, но ние ще го постигнем

Американският президент Тръмп заяви пред телевизия "Си Би Ес", че остава ангажиран с постигането на мирно споразумение между Русия и Украйна, въпреки нарастващата несигурност относно перспективите за преки преговори между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

Тръмп определи позицията си като реалистична и оптимистична и заяви, че следи отблизо как двамата лидери се справят с този кръстопът в преговорите.

„Разговарям с президента Путин и президента Зеленски. Нещо ще се случи, но те все още не са готови. Но нещо ще се случи. Ние ще го постигнем.“

Коментарите на президента идват в момент, в който Русия продължава да напада Украйна. В края на миналия месец Русия проведе масивна атака с дронове и ракети срещу столицата на Украйна, при която загинаха най-малко 15 души, включително четири деца.

Тръмп заяви, че е недоволен от кръвопролитието, но ще продължи да настоява за сключване на мирно споразумение.

„Честно казано, мислех, че случаят с Русия ще бъде по-лесен от останалите, които съм спирал, но изглежда, че е малко по-труден от някои други“, каза той.