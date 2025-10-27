Тръмп: Путин да сложи край на войната, вместо да тества ракети

OFFNews 27 октомври 2025 в 12:14 1122 2
Руска крилата междуконтинентална ракета с ядрено задвижване

Снимка РУ-РТР
Този кадър, разпространен от руската телевизия РУ-РТР на 1 март 2018 г. показва това, което Путин каза, че е нова руска крилата междуконтинентална ракета с ядрено задвижване.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският държавен глава Владимир Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, вместо да тества ядрена ракета.

САЩ имат ядрена подводница близо до руския бряг, добави Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

В неделя Путин съобщи, че Русия успешно е тествала ракетата с ядрено задвижване "Буревестник", която може да носи ядрено оръжие. Москва съобщи, че ракетата е изминала 14 000 километра.

На борда на президентския самолет "Еър Форс уан" при азиатската си обиколка Доналд Тръмп коментира, че Съединените щати нямат нужда да летят толкова много, тъй като има подводница до руския бряг.

"Те знаят, че имаме ядрена подводница, най-голямата в света, точно до бреговете им, т.е. няма нужда да летим 8000 мили", каза пред журналисти президентът според аудио файл, публикуван от Белия дом.

"Не мисля, че той трябва да говори такива неща, между другото, трябва да сложите край на войната, която трябваше да продължи една седмица, а вече се води четвърта година, това трябва да направите, вместо да тествате ракети", заявява Тръмп.

    Незначителен червей

    27.10 2025 в 12:54

    Откакто светът светува винаги има някакъв инфлоенсър който дава посока и съвети на хората. Било то Христос , Аллах , императори , царе, политици и т.н. И всичко това функционира , въпреки вечните войни и милиони жертви. Защо? Защо?

    Октим

    27.10 2025 в 12:44

    Да сложи, ама това е най-трудното за изрод, който през живота си не е научил (а и никога няма) какво са човещина, истинска свобода, спокойствие, всестранно развитие, нормални ценности и цивилизованост!
     