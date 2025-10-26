Кремъл тества ракетата ''Буревестник'', способна да носи ядрена глава: Минала 14 000 км и била във въздуха 15 часа

OFFNews 26 октомври 2025 в 12:00 3605 13
Владимир Путин

Снимка АП
Владимир Путин

Русия извърши изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник". Ракетата е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа.

Това заяви пред президента Владимир Путин началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов, цитиран от Ройтерс.

Изпитанието бе осъществено на 21 октомври. Беше извършен многочасов полет на ракетата с ядрена силова установка (ЯСУ), по време на който тя преодоля разстояние от 14 000 километра и това не е пределът й. Ракетата прекара около 15 часа във въздуха, което също не е пределът" на възможностите й, докладва Герасимов. Той подчерта, че по време на полета са били изпълнени всички зададени вертикални и хоризонтални маневри и с това са били демонстрирани "високи възможности за преодоляване на средствата за противоракетна и противовъздушната отбрана" на ракетата.

Преди време Путин заяви, че ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО) е с неограничен радиус на действие, а траекторията на полета й може да е непредсказуема, което я прави неуязвима за всички настоящи и бъдещи средства за противоракетна и противовъздушна отбрана, припомня Ройтерс.

На съвещанието Путин, облечен в камуфлажна униформа, каза на ген. Герасимов че решаващите изпитания на "Буревестник" са приключили и разпореди да започне подготовка на инфраструктурата за разполагането на това оръжие във въоръжените сили.

"Ядреният щит на Русия е потвърдил надеждността си, а руските ядрени сили са най-съвременните в света и напълно гарантират сигурността на страната", каза Путин.

    3146

    13

    1215

    26.10 2025 в 13:48

    -0
    +3
    Цитат от друг новинарски сайт:

    "Руската армия обстрелва Русия! Зенитна ракета удари автобус с пътници в Подмосковието, загинаха поне 15"

    4764

    12

    Kilca

    26.10 2025 в 13:37

    -0
    +3
    На гол гъз чифте пищови

    19658

    11

    voododoll

    26.10 2025 в 13:31

    -0
    +6
    Абе те едни рафинерии не могат да опазят от дронове, ядрен щит имали… а тая ракета къде са я тествали? В Call of Duty?

    142

    10

    Октим

    26.10 2025 в 13:28

    -0
    +6
    Нищо не пишат за чукчите във вътрешността на ракетата? Дали са добре нахранени и имат ли достатъчно сили да въртят чарковете ...???

    2970

    9

    Джендо Джедев

    26.10 2025 в 13:26

    -0
    +7
    След 30 години ще произведат още една. :D

    2945

    8

    foreigner66

    26.10 2025 в 13:08

    -0
    +8
    Браво, браво:)) една пералня не могат да направят, но виж ти нова ракета :) Обаче бащицата кърти с тая униформа :) Абе какъв е тоя луд свят бе накъдето погледнеш ментално увредени!

    2973

    7

    Johnny B Goode

    26.10 2025 в 12:54

    -0
    +10
    Безаналогова. Може да стигне до Киев за 3 дни.

    5129

    6

    Mateevk

    26.10 2025 в 12:50

    -0
    +7
    Руските ядрени сили са най-ядрените в света и гарантират, че Руси може да нападне всеки, който не й се подчинява. Това е чл. 1 на новия устав на ООН.

    500

    5

    Незначителен червей

    26.10 2025 в 12:39

    -0
    +5
    Кой знае дали изобщо имат ракета ,камо ли да е минала тези километри. С тяхните технологии атакуват жилищни блокове. Пак повтарям, решението на войната е ,Украйна да подарът ,завладените от руснаците територия на Израел. Времето ще покаже

    10

    4

    jdravun

    26.10 2025 в 12:14

    -0
    +8
    ГОЛЯМ ПРАЗ.
     
