Тръмп призова Япония да не ескалира напрежението с Китай

Деян Милков 27 ноември 2025 в 12:03 341 3
Доналд Тръмп помоли японската министър-председателка Санае Такаичи да избягва по-нататъшна ескалация в спора с Китай по време на телефонен разговор тази седмица, съобщава „Ройтерс“.

Такаичи предизвика най-големия дипломатически скандал с Пекин от години насам, след като този месец заяви пред японския парламент, че хипотетична китайска атака срещу Тайван може да доведе до японски военни действия.

Думите ѝ предизвикаха яростна реакция от страна на Пекин, който претендира за демократично управлявания Тайван. Китай настоя Такаичи да оттегли изявлението си, което тя до момента не е направила, макар че японското правителство заяви, че политиката му спрямо Тайван остава непроменена.

По-рано този месец Япония предупреди гражданите си в Китай да избягват оживени места, а Китай препоръча на населението си не пътува до Япония.

Разговорът между Тръмп и Такаичи последвал непосредствено друг между Тръмп и Си Дзинпин, по време на който китайският лидер казал, че „завръщането на Тайван към Китай“ е ключова част от виждането на Пекин за световния ред, съобщи китайската държавната агенция „Синхуа“.

В статия, публикувана в четвъртък във вестника на управляващата Китайска комунистическа партия, САЩ бяха призовани да „възпрат Япония“, за да предотвратят „действия за възраждане на милитаризма“.

„Китай и Съединените щати споделят обща отговорност да защитават следвоенния международен ред и да се противопоставят на всякакви опити или действия за възраждане на милитаризма“, пише в статията, подчертавайки, че двете страни са имали общ враг през Втората световна война – Япония.

„Отношенията на Съединените щати с Китай са много добри и това е много добре и за Япония, която е наш скъп и близък съюзник“, се казва в изявление на Белия дом.

Тайван отхвърля териториалните претенции на Пекин и заявява, че въпросното „завръщане към Китай“ не е опция.

    Деян Милков

    Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.

    Джендо Джедев

    27.11 2025 в 12:46

    Хахахахахаха, Краснов пристана и на Си... Тия с Путлер верно ще вземат да си направят една нова ос "Рим-Берлин-Токио". Ама не е за чудене - краставите магарета през 9 баира се надушват.

    Mateevk

    27.11 2025 в 12:39

    В новия многополюсен свят всеки си взима каквото си иска, тоест по-силния разкъсва по-слабия а останалите си траят и се молят да не дойде и техният ред. Русия си взима Украйна, Китай - Тайван, дебелият Ким - слабаците от Южна Корея, а Уиткоф има грижата това всичкото да се оформи като сделки.

    Октим

    27.11 2025 в 12:13

    Сега остава само оранжевото недоразумение да започне да защитава и Северна Корея и тогава света може да бъде сигурен в намеренията му да превърне Щатите в един комунистически концлагер!
     
