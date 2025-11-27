Тръмп призова Япония да не ескалира напрежението с Китай

Доналд Тръмп помоли японската министър-председателка Санае Такаичи да избягва по-нататъшна ескалация в спора с Китай по време на телефонен разговор тази седмица, съобщава „Ройтерс“.

Такаичи предизвика най-големия дипломатически скандал с Пекин от години насам, след като този месец заяви пред японския парламент, че хипотетична китайска атака срещу Тайван може да доведе до японски военни действия.

Думите ѝ предизвикаха яростна реакция от страна на Пекин, който претендира за демократично управлявания Тайван. Китай настоя Такаичи да оттегли изявлението си, което тя до момента не е направила, макар че японското правителство заяви, че политиката му спрямо Тайван остава непроменена.

По-рано този месец Япония предупреди гражданите си в Китай да избягват оживени места, а Китай препоръча на населението си не пътува до Япония.

Разговорът между Тръмп и Такаичи последвал непосредствено друг между Тръмп и Си Дзинпин, по време на който китайският лидер казал, че „завръщането на Тайван към Китай“ е ключова част от виждането на Пекин за световния ред, съобщи китайската държавната агенция „Синхуа“.

В статия, публикувана в четвъртък във вестника на управляващата Китайска комунистическа партия, САЩ бяха призовани да „възпрат Япония“, за да предотвратят „действия за възраждане на милитаризма“.

„Китай и Съединените щати споделят обща отговорност да защитават следвоенния международен ред и да се противопоставят на всякакви опити или действия за възраждане на милитаризма“, пише в статията, подчертавайки, че двете страни са имали общ враг през Втората световна война – Япония. „Отношенията на Съединените щати с Китай са много добри и това е много добре и за Япония, която е наш скъп и близък съюзник“, се казва в изявление на Белия дом.

Тайван отхвърля териториалните претенции на Пекин и заявява, че въпросното „завръщане към Китай“ не е опция.