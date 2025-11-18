Япония предупреди гражданите си в Китай да избягват оживени места

Япония предупреди своите граждани в Китай да избягват оживени места в страната на фона на остра размяна на реплики между двете най-големи икономики в Азия относно Тайван, съобщава Ройтерс.

Новоизбраният японски премиер Санае Такаичи предизвика най-сериозния дипломатически сблъсък от години в иначе мирната страна, когато този месец каза пред японски законодатели, че китайска атака срещу Тайван, която застрашава оцеляването на Япония, може да доведе до военен отговор.

Високопоставен японски служител се срещна с китайски представител в Пекин, за да опита да намали напрежението, но срещата не се увенча с успех, уточняват от БТА.

Китайското външно министерство заяви, че Лю Цзинсон, генерален директор на отдела за отношенията с азиатските страни, е настоял по време на срещата Такаичи да оттегли коментарите си. Главният секретар на японския кабинет Минору Кихара е намекнал, че Токио не е склонен да го направи. Кихара е казал, че думите на Такаичи не променят цялостната позиция на японското правителство, което се надява въпросите, свързани с Тайван, да бъдат решени по мирен път чрез диалог.

Във видео, публикувано в социалните медии от вестник "Гуанмин дейли", издаван от Китайската комунистическа партия, се чува Лю да казва пред репортери, че е недоволен от срещата и да описва атмосферата като напрегната.

Спорът може да нанесе удар върху японската икономика, тъй като Пекин призова своите граждани да не пътуват до Япония. Китайците са най-голямата група туристи в Япония – почти една четвърт. Повече от 10 китайски авиокомпании предложиха възстановяване на суми по полети към Япония до 31 декември.

„Ако разчитаме твърде много на страна, която прибягва до икономическа принуда всеки път, когато нещо ѝ е неприятно, това създава рискове не само за веригите за доставки, но и за туризма“, заяви икономическият министър на Япония Кими Онода.

Филмовите дистрибутори също спряха прожекциите на поне два японски филма в Китай – стъпка, която държавният китайски телевизионен канал CCTV определи в понеделник като „предпазливо решение“, отразяващо влошаващите се настроения между двете държави.

Освен в туризма Япония е силно зависима от Китай и за доставката на ключови ресурси, използвани в електрониката и автомобилите. Японският министър на търговията Рьосей Аказава заяви, че засега няма особени промени в китайските ограничения върху износа на редкоземни елементи и други материали.

Все пак ръководителите на големи бизнес организации в Япония се срещнаха с Такаичи в понеделник вечер и призоваха за диалог за разрешаване на дипломатическото напрежение.

Пекин счита демократично управлявания Тайван за своя територия и не изключва употребата на сила, за да един ден вземе контрола над острова. Тайван се намира на малко над 110 км от японска територия, а водите около него са жизненоважен морски маршрут за търговията на Токио. Според Ройтерс в Япония се намира най-големият брой американски военнослужещи, разположени извън САЩ.