Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал одобрения от двете камари на Конгреса на САЩ законопроект, задължаващ Министерството на правосъдието да публикува изцяло досиетата, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления.
"ТОКУ-ЩО ПОДПИСАХ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ДЕЛОТО ЕПСТИЙН", написа Тръмп в публикация в "Трут соушъл" (главните букви са негови).
Във вторник двете камари на Конгреса на САЩ – Камарата на представителите и Сенатът – одобриха законопроекта, припомня БТА.
"Този законопроект е заповед към президента да бъде напълно прозрачен, да разкрие цялата истина и да бъде напълно честен с американския народ", заяви лидерът на демократическото малцинство в Сената на САЩ Чък Шумър.
Съгласно законопроекта, Министерството на отбраната ще бъде задължено да публикува всички документи, свързани с разследването, съдебните дела и задържането на Епстийн и неговата бивша приятелка Гилейн Максуел, в срок от 30 дни от влизането в сила на закона.
С мярката се разпорежда и публикуването на полетните дневници и маршрути на Епстийн, както и свързаните с тях документи. Изключения ще бъдат допускани само за досиета, свързани с текущи разследвания, или в които е необходимо редактиране, за да се защити самоличността на жертвите или да се съхрани чувствителна информация.
Епстийн бе намерен мъртъв в затворническата си килия в Ню Йорк през 2019 г. при неизяснени обстоятелства. Властите обявиха, че той се е самоубил.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1170
2
20.11 2025 в 08:45
Участието на оранжевия клоун в оргии с деца си е чувствителна информация отвсякъде...
2970
1
20.11 2025 в 08:24
Тръмп подписа за публикуването на досиетата ''Епстийн''
Всички общински съветници на Възраждане в Пловдив напуснаха партията на Костадинов
Депутатите ще се карат за парите за здраве и пенсии
Слави Трифонов гневен заради оправдателната присъда на Лена Бориславова
Прокуратурата ще протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова
Обратът ще дойде с удари по Москва. Докато там не усетят войната, нищо няма да се промени