Тръмп подписа за публикуването на досиетата ''Епстийн''

OFFNews 20 ноември 2025 в 07:46 456 2
Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Снимка Getty Images

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал одобрения от двете камари на Конгреса на САЩ законопроект, задължаващ Министерството на правосъдието да публикува изцяло досиетата, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления.

"ТОКУ-ЩО ПОДПИСАХ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ДЕЛОТО ЕПСТИЙН", написа Тръмп в публикация в "Трут соушъл" (главните букви са негови).

Във вторник двете камари на Конгреса на САЩ – Камарата на представителите и Сенатът – одобриха законопроекта, припомня БТА. 

"Този законопроект е заповед към президента да бъде напълно прозрачен, да разкрие цялата истина и да бъде напълно честен с американския народ", заяви лидерът на демократическото малцинство в Сената на САЩ Чък Шумър.

Съгласно законопроекта, Министерството на отбраната ще бъде задължено да публикува всички документи, свързани с разследването, съдебните дела и задържането на Епстийн и неговата бивша приятелка Гилейн Максуел, в срок от 30 дни от влизането в сила на закона.

С мярката се разпорежда и публикуването на полетните дневници и маршрути на Епстийн, както и свързаните с тях документи. Изключения ще бъдат допускани само за досиета, свързани с текущи разследвания, или в които е необходимо редактиране, за да се защити самоличността на жертвите или да се съхрани чувствителна информация.

Епстийн бе намерен мъртъв в затворническата си килия в Ню Йорк през 2019 г. при неизяснени обстоятелства. Властите обявиха, че той се е самоубил.

    ob1

    2

    ob1

    20.11 2025 в 08:45

    -0
    +2
    "Изключения ще бъдат допускани само за досиета, свързани с текущи разследвания, или в които е необходимо редактиране, за да се защити самоличността на жертвите или да се съхрани чувствителна информация."

Участието на оранжевия клоун в оргии с деца си е чувствителна информация отвсякъде...

    Участието на оранжевия клоун в оргии с деца си е чувствителна информация отвсякъде...

    2970

    1

    Джендо Джедев

    20.11 2025 в 08:24

    -0
    +0
    Е, да, вече са позачистени, само демократи са останали вътре, могат да се публикуват. ;)
     