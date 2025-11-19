Конгресът на САЩ одобри публикуването на досиетата ''Епстийн''

Камарата на представителите на американския Конгрес гласува с огромно мнозинство Министерството на правосъдието да бъде задължено да публикува материалите по разследването за сексуални престъпления на покойния финансист Джефри Епстийн, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Предложението за обнародване на документите беше одобрено с 427:1 гласа.

Единственият обявил се против - републиканецът Клей Хигинс - обясни в социалните мрежи, че законопроектът "разкрива и нанася щети на хиляди невинни хора - свидетели, такива, които са потвърдили алибита, членове на семействата".

В гласувания текст се изтъква, че при публикуването необходимо да се вземе предвид защитата при възможни текущи наказателни преследвания и на самоличността на непълнолетните жертви.

Броени часове след като Камарата на представителите даде своята подкрепа само с един глас "против", горната камара на Конгреса също вчера одобри законопроекта с единодушие. Сенатът използва специална процедура, за да бъде гласуван текстът без дебати или промени.

Предстои законът да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила. Тръмп бе против публикуването на документите, имащи отношение към случая с осъдения за сексуални престъпления вече покоен финансист, но впоследствие промени позицията си на фона на обществения натиск.