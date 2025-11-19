Конгресът на САЩ одобри публикуването на досиетата ''Епстийн''

OFFNews 19 ноември 2025 в 07:12 1292 2
Арт инсталация пред Капитолия по време на протест, свързана с Доналд Тръмп и Джефри Епстийн

Снимка БТА/АП
Арт инсталация с Доналд Тръмп и Джефри Епстийн

Камарата на представителите на американския Конгрес гласува с огромно мнозинство Министерството на правосъдието да бъде задължено да публикува материалите по разследването за сексуални престъпления на покойния финансист Джефри Епстийн, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Предложението за обнародване на документите беше одобрено с 427:1 гласа.

Единственият обявил се против - републиканецът Клей Хигинс - обясни в социалните мрежи, че законопроектът "разкрива и нанася щети на хиляди невинни хора - свидетели, такива, които са потвърдили алибита, членове на семействата". 

В гласувания текст се изтъква, че при публикуването необходимо да се вземе предвид защитата при възможни текущи наказателни преследвания и на самоличността на непълнолетните жертви.

Броени часове след като Камарата на представителите даде своята подкрепа само с един глас "против", горната камара на Конгреса също вчера одобри законопроекта с единодушие. Сенатът използва специална процедура, за да бъде гласуван текстът без дебати или промени. 

Предстои законът да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила. Тръмп бе против публикуването на документите, имащи отношение към случая с осъдения за сексуални престъпления вече покоен финансист, но впоследствие промени позицията си на фона на обществения натиск.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1700

    2

    Gavrilov

    19.11 2025 в 10:55

    -0
    +4
    Нека позная :) Всичкото това време е било нужно, за да получим документ където има само едни черни лентички, подозрително дълги колкото буквите т-р-ъ-м-п :)

    2970

    1

    Джендо Джедев

    19.11 2025 в 08:44

    -0
    +11
    Изпраната част ще се публикува, да. Останалото (и най-пикантното) е "Classified". ;)
     