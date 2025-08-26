Тръмп отстрани управителя на Федералния резерв Лиса Кук.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че незабавно отстранява от поста ѝ членa на Управителния съвет на Федералния резерв Лиса Кук – ход, който се определя като безпрецедентна стъпка в отношенията между Белия дом и централната банка, съобщава BBC.

В изявление държавният глава заяви, че има „достатъчно основания“ да смята, че Кук е направила неверни твърдения, свързани с ипотечни споразумения. Според него конституционните му правомощия му позволяват да предприеме тази стъпка и да отстрани високопоставения служител.

Решението на президента обаче веднага предизвика остър отзвук. Лиса Кук категорично отхвърли твърденията на Тръмп и заяви, че той няма законово право да я уволнява.

„Няма да подам оставка. Ще продължа да изпълнявам задълженията си, за да помагам на американската икономика, както правя от 2022 г. насам“, заяви тя.

Адвокатът ѝ, Аби Дейвид Лоуел, допълни, че ще бъдат предприети „всички необходими действия“, за да се предотврати опитът на президента за незаконни действия.

Случаят е особено значим, тъй като Кук е един от седемте членове на управителния съвет на Федералния резерв и съответно част от 12-членния комитет, който определя паричната политика и лихвените проценти в САЩ. Тя е назначена от администрацията на Джо Байдън през 2022 г. и е първата афроамериканка, заемала този висок пост. На последното заседание в края на юли Кук, заедно с председателя Джеръм Пауъл и повечето си колеги, гласуваха за запазване на настоящото равнище на лихвите.

Ходът на Тръмп се разглежда като ескалация на напрежението между президента и Федералния резерв. През последните месеци държавният глава отправя остри критики към централната банка и особено към нейния председател Джеръм Пауъл, обвинявайки го, че отказва да понижи лихвените проценти в момент, когато Белият дом настоява за стимулиране на икономическата активност. Самият Тръмп неведнъж е намеквал, че обмисля и възможността за освобождаването на Пауъл.

Правните експерти вече предупреждават, че решението на президента ще доведе до съдебни спорове. За да бъде признато уволнението на Кук, Белият дом вероятно ще трябва да докаже пред съда, че наистина съществуват „основателни причини“ за предприемането на тази мярка. В противен случай ходът на Тръмп може да бъде оспорен като нарушение на законовите гаранции за независимостта на Федералния резерв.

Президентът обяви решението си късно в понеделник чрез своята социална платформа Truth Social, като публикува писмо, адресирано лично до Кук, в което я информира, че е освободена от поста. Засега от Федералния резерв не са направили официален коментар по случая.

Междувременно реакцията на финансовите пазари не закъсня. Европейските борси отвориха с лек спад във вторник сутринта, а доходността по държавните облигации на САЩ (показател за цената на заемите на американското правителство) се покачи след новината за решението на президента.

Коя е Лиса Кук?

Лиса Кук заема историческо място в ръководството на американската централна банка. Тя беше назначена за управител на Федералния резерв през 2022 г. от тогавашния президент Джо Байдън и с това стана първата афроамериканка, която заема този висок пост. Мандатът ѝ беше предвиден да продължи до 2038 г., което подчертаваше дългосрочната ѝ роля в оформянето на паричната политика на Съединените щати.

Преди да влезе в състава на борда, Кук вече имаше значителен опит в сферата на икономиката и държавното управление. Тя беше част от Съвета на икономическите съветници по време на администрацията на президента Барак Обама, а също така е работила в Министерството на финансите на САЩ. Този професионален опит ѝ осигури експертизата и подготовката да заеме едно от най-отговорните места във финансовата система на страната.

Бордът на Федералния резерв включва седем управители. Те имат ключова роля в насочването на паричната политика и представляват гръбнака на комисията, която определя нивата на лихвените проценти. Именно тази комисия носи отговорност за баланса между ценовата стабилност и поддържането на възможно най-ниски нива на безработицата – две от най-важните цели на централната банка.

През последните месеци Лиса Кук участва активно в решенията на институцията, като гласува за запазване на настоящите лихвени проценти. Тези решения имат пряко отражение върху американската икономика – от цената на кредитите и ипотеките до перспективите за растеж и стабилност на финансовите пазари.

В какво Тръмп обвинява Лиса Кук?

В публикация в своята социална платформа Truth Social президентът Доналд Тръмп изнесе твърдения срещу Лиса Кук, според които тя може да е фалшифицирала документи, за да получи ипотечен кредит. Според него Кук е подписала два различни документа с разлика от две седмици, в които е удостоверила, че притежава две основни жилища – единият имот в единия щат, а другият – в друг.

Случаят привлече вниманието и на американската телевизия CNN, която се сдоби с въпросните ипотечни документи. Разследването на медията показа, че Кук действително е декларирала два отделни имота като основно жилище. Засега обаче остава неясно дали тази информация е била предоставена на някой от кредиторите и дали подобно действие би могло да представлява нарушение на закона.

Защо Тръмп иска по-ниски лихвени проценти?

През по-голямата част от втория си мандат Доналд Тръмп води настойчива кампания на натиск върху Федералния резерв, настоявайки неговия председател Джеръм Пауъл да предприеме намаляване на основните лихвени проценти. Президентът аргументира искането си с необходимостта да се облекчи цената на заемите за бизнеса и домакинствата в САЩ. В момента целевият диапазон на лихвените проценти се движи между 4,25 и 4,5% – нива, които според Тръмп затрудняват икономическата активност.

Централните банки обикновено прибягват до намаляване на лихвите като средство за стимулиране на растежа. Това обаче винаги е деликатен баланс, тъй като по-високите лихвени проценти са ключов инструмент за ограничаване на инфлацията. В същото време борбата с повишаването на цените остава друг основен приоритет за администрацията на Тръмп, което допълнително усложнява дебата за правилния подход в паричната политика.

По-ниските лихвени проценти могат да помогнат и на американските износители, а облекчаването на търговския дефицит е централен елемент от икономическата политика на Тръмп.

Пауъл досега твърдо отказва да намали лихвените проценти, откакто Тръмп встъпи в длъжност, но намекна, че се очаква намаление през септември.