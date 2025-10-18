Тръмп отказа на Киев ракети 'Томахоук'. Засега

Американският президент Доналд Тръмп даде ясно да се разбере при срещата си с украинския си колега Володимир Зеленски в Белия дом, че за момента САЩ не планират да доставят крилати ракети "Томахок" на Киев, съобщава изданието Axios, позовавайки се на източници.

"Президентът Тръмп заяви на президента на Украйна Владимир Зеленски по време на напрегната среща в петък, че не възнамерява да доставя ракети с голям обсег "Томахоук", поне за момента", съобщават двама източници, запознати с детайли от срещата.

Според тях Тръмп е дал да се разбере, че негов приоритет в момента е дипломацията и че счита, че доставките на "Томахок" могат да подкопаят тези усилия.

Един от източниците на Axios определи срещата като "нелека".

"Никой не е викал, но Тръмп беше твърд", каза той. "Тръмп направи няколко резки изявления по време на срещата и в някои моменти тя беше емоционална", посочва друг източник.

Изданието отбелязва, че срещата приключи внезапно след 2,5 часа.

След Axios и Си Ен ЕН съобщи подробностите от разговора между двамата президенти. Източници на телевизионната компания описват срещата като "напрегната, откровена и на моменти разговорът беше неудобен".

"По време на беседата Тръмп ясно даде да се разбере на Зеленски, че в момента украинският лидер няма да получи ракети с голям обсег", посочва Си Ен Ен.

Това е поредният пример как Тръмп постепенно се приближава към предоставянето на нови възможности на Киев или въвеждането на нови санкции срещу Москва, но след това отстъпва в момента, в който Владимир Путин се намесва, за да го предотврати, коментира Си Ен Ен.

"Тръмп вероятно извлича някои поуки от преговорите си за Близкия изток, включително по отношение на предимствата на бързото напредване, дори когато важни детайли остават нерешени. Тази седмица той се съгласи да се срещне с Путин в Унгария в най-скоро време, за да направи още един опит за лична дипломация, въпреки че параметрите на мирното споразумение остават напълно неясни", отбелязва компанията.

В социалните мрежи Зеленски накратко разказа за резултатите от преговорите с Доналд Тръмп и сподели снимки от Белия дом.

"Повече от два часа конструктивен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, който може реално да приближи края на тази война. Обсъдихме всички ключови въпроси: нашите позиции на бойното поле, далекобойността и противовъздушната отбрана и, разбира се, дипломатическите перспективи", написа той в Телеграм. "Русия трябва да прекрати агресията, която сама започна и съзнателно продължава. Разчитаме на натиска от страна на САЩ."

Украинският лидер напомни за разговорите си с европейските партньори – лидерите на Великобритания, Германия, Италия, Финландия, Норвегия, Полша, както и с ръководителите на Европейския съюз и НАТО.