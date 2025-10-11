Тръмп: Мария Корина Мачадо ми позвъни и каза, че е приела Нобела в моя чест

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо му е позвънила и му е казала, че е приела приза в негова чест, предаде Ройтерс.
По-рано Белият дом обяви, че норвежкият Нобелов комитет е поставил "политиката пред мира", като е присъдил Нобела на Мачадо.
Белият дом разкритикува решението наградата за 2025 г. да бъде присъдена на венецуелската опозиционна лидерка, вместо на Тръмп, за когото имаше интензивна кампания. Самият той многократно изтъкна своите заслуги за редица мирни споразумения, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.
"Президентът Тръмп ще продължи да съдейства за сключването на мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи. Той има човеколюбиво сърце и никога няма да се появи някой като него, който може да премести планини единствено със силата на волята си", написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на Белия дом Стивън Чунг.
"Персоната, която всъщност получи Нобеловата награда, ми се обади днес и ми каза "Приемам това във Ваша чест, защото вие наистина го заслужавахте", заяви снощи Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.
"Много е хубаво да направиш подобно нещо. Аз не съм ѝ казал "Тогава ми дайте наградата", макар и да мисля, че тя би го направила. Тя беше много приятна", добави американският държавен глава.
В навечерието на обявяването на тазгодишния лауреат на Нобеловата награда за мир със съдействието на Тръмп бе договорен първият етап от мирното споразумение между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", които воюват в ивицата Газа от 7 октомври 2023 г., обръща внимание Ройтерс.
11.10 2025 в 11:27
„Има случаи, в които комитетът е присъждал Нобеловата награда за мир на хора, които не са направили нищо за мира“, заяви Путин в изказване в Таджикистан в петък.
„Благодаря на президента Путин!“, написа Тръмп в социалните мрежи „Truth“ след петъчното съобщение, което включваше клип на руския президент, който увековечи продължаващата война срещу Украйна и се противопостави на усилията на самия Тръмп да сложи край на този конфликт.Но той наистина прави много за разрешаването на сложни кризи, които продължават години, дори десетилетия“, каза той.
https://www.cnn.com/2025/10/10/politics/trump-nobel-peace-prize-winner-machado
11.10 2025 в 10:45
11.10 2025 в 10:31
„Човекът, който всъщност получи Нобеловата награда, се обади днес, обади ми се и каза: „Приемам това в твоя чест, защото наистина го заслужаваш. Много хубаво нещо“, каза Тръмп.
След това той увери репортерите, че не е поискал наградата от Мачадо.
„Не казах „тогава ми го дай“, мисля, че може би го е казала“, каза Тръмп. „Тя беше много мила. И аз, знаете ли, помагах ѝ по пътя. Тя... те се нуждаят от много помощ във Венецуела, това е истинско бедствие.“
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-truth-social-nobel-peace-prize-b2843249.h tml
11.10 2025 в 09:34
11.10 2025 в 09:14
