Тръмп иска единен стандарт за регулация на ИИ в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за създаване на единен федерален регулаторен стандарт за изкуствения интелект . Той предупреди, че липсата на национален подход може да забави технологичното развитие и да даде предимство на Китай, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви в публикация в социалните мрежи, че прекомерната регулация на ниво отделни щати заплашва да подкопае този двигател на растежа. Според него, САЩ се нуждае от "един федерален стандарт, вместо мозайка от 50 различни регулаторни режима".

След встъпването си във втория мандат, Тръмп постави развитието на ИИ сред приоритетите си, като нареди изготвянето на национален план, целящ да превърне "Америка в световна столица на изкуствения интелект" и да намали регулаторните пречки пред внедряването на новите технологии.

В публикацията си президентът призова законодателите да предвидят федералния стандарт в самостоятелен законопроект или да го включат в Закона за националната отбрана (National Defense Authorization Act – NDAA). Той не посочи конкретни подробности относно структурата и съдържанието на предложения федерален регулаторен стандарт.

Водещи технологични компании, сред които "ОупънЕйАй" (OpenAI) и "Антропик" (Anthropic), отдавна подкрепят идеята за единна федерална рамка, която да замени различните регулаторни подходи на отделните щати.

Изпълнителният директор на "Енвидиа" (Nvidia Corp.) Дженсън Хуан изрази сходно мнение, като посочи, че по-опростената регулация в Китай дава предимство на Пекин в глобалната технологична надпревара.

Лидерът на мнозинството в Камарата на представителите Стив Скалис потвърди, че републиканското ръководство разглежда възможността предложението за федерален стандарт да бъде включено в Закона за националната отбрана (NDAA)- нормативен акт, който често служи за приемане на допълнителни политически мерки извън бюджета на Пентагона.

През юли Сенатът блокира опит за включване на подобна мярка в бюджетен закон, като противниците ѝ предупредиха, че тя може да възпрепятства инициативи, насочени към защита на децата и авторските права в контекста на новите технологии. Междувременно, Калифорния предприе самостоятелни действия, като губернаторът Гавин Нюсъм подписа закон, задължаващ големите разработчици на изкуствен интелект да публикуват своите протоколи за сигурност.

Според Блумбърг в момента се обсъждат няколко варианта на законодателни текстове. Някои от тях предвиждат компаниите, които се съгласят да спазват федералните стандарти, да бъдат освободени от отделни щатски изисквания в области като защитата на децата и безопасността на алгоритмите.