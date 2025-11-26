Цинизмът на македонския премиер: Българинът Владо Перев сам се е набил

Македонският премиер Християн Мицкоски отрече „каквото и да било нападение” над журналиста Владимир Перев, доайен на българската общност в Северна Македония, съобщава БТА.
„Някой може да се намокри от дъжда навън и това може да бъде обявено като хибридна атака от страна на правителството и че би застрашило процеса на интеграция. Ако някой реши да се самонарани и го представи като атака, хибридна или не знам каква, това е друг въпрос. Вижте, не очаквайте, че ще имаме червен килим (по отношение на евроинтеграцията) и че няма да има инженеринг, свикнали сме с това. Имах консултации през вчерашния ден и категорично отричам, че е била извършена каквото и да било нападение срещу споменатия от Вас човек”, каза днес Мицкоски в отговор на журналистически въпрос преди началото на националния форум „Сътрудничество между правителството и гражданското общество“.
Владимир Перев е бил нападнат вербално и физически от около 40-годишен мъж в магазин в центъра на Скопие, съобщи самият той в сайта Трибуна.мк, в който пише в последните години.
Българското министерство на външните работи реагира на случая с позиция, в която се осъжда „поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония” и се изразява очакване „компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие”.
„Крайно време е Република Северна Македония да започне ефективно разследване и наказателно преследване за всички посегателства към българите там. Това е единственият начин тази страна за получи европейска интеграция”, каза българският президент Румен Радев по повод случилото се с Перев.
