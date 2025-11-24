Нападнаха журналиста и доайен на българската общност в Македония Владимир Перев

В магазин в Скопие вербално и физически е бил нападнат журналистът и доайен на българската общност в Северна Македония Владимир Перев. За случилото се съобщи самият той в публикация в сайта „Трибуна”, предаде БТА.

Перев, който е на 80 години, е бил ударен в лицето, поради което са счупени и очилата му.

„Вие, българи, да си ходите в България... От вашата гнусна българска уста не искам да чувам думата македонски... ако някога те чуя да проговориш за македонец или за себе си като македонец, ще те убия....”, цитира в разказа си Перев обидите, които са му били отправени от „млад и силен мъж” на опашката в магазина.

Перев е подал сигнал в полицията и инцидентът е регистриран от органите на реда.

Позиция на МВнР



Министерството на външните работи и Посолството на България в Скопие поддържат постоянен контакт с г-н Владимир Перев – един от най-уважаваните представители на българската общност в Северна Македония.



От момента на нападението дипломатическата ни мисия му оказва необходимото съдействие. Министър Георг Георгиев разговаря лично с него по телефона и подчерта, че България ще продължи да бъде негов опора в този труден момент.



Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика.



Внимателно отбелязваме въпросите, поставени от г-н Перев в статията му в „Трибуна", и споделяме неговото мнение, че случаят е не само повод за размисъл относно правата на българите в страната, но и важен тест за реакцията на правоохранителните органи и техния подход към престъпленията от омраза.



Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи, заявяват от МВнР.