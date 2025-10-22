Тази нощ Русия уби 6 души - сред тях и 2 деца. Зеленски: Светът не бива да мълчи

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските изявления за готовност за дипломация нямат никаква стойност, докато руското ръководство не усети реален натиск чрез по-строги санкции, предаде Укринформ.
Изявлението му идва на фона на масираната руска атака срещу Украйна тази нощ, при която седемнадесет души са ранени, а шест души, включително и две деца, са убити. Руските удари са засегнали цивилни райони и енергийна инфраструктура в различни части на страната. В Запорожка област са избухнали пожари, а в Киев са нанесени удари по жилищни сгради.
"Още една нощ, в която Русия доказа, че не е поставена достатъчно под натиск за това, че продължава войната. Нашите сили за противовъздушна отбрана, мобилни огневи групи и оператори на дронове за прехващане работеха цяла нощ и до сутринта", написа Зеленски на Фейсбук страницата си.
Зеленски подчерта, че е настъпил моментът Европейският съюз да приеме нов, по-силен пакет от санкции, и призова за решителни мерки и от САЩ, и от страните от Г-7. Той добави, че е от решаващо значение светът да реагира единно и ясно на продължаващите руски атаки, вместо да остава безмълвен.
По думите на украинския президент, всеки, който помага на Украйна с противовъздушни системи и ракети, защитава човешки животи.
Срещата Тръмп-Путин в Будапеща засега се отлага. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с руския си колега Владимир Путин.
По думите на Тръмп, основният проблем остава отказът на Москва да прекрати бойните действия по настоящата фронтова линия.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2900
2
22.10 2025 в 14:16
2970
1
22.10 2025 в 12:43
Борисов вече не е на себе си. Обиди се на журналистите заради Ново начало, отиде си и после пак се върна
Пеевски във властта. Реакциите: Безславна пенсия за Борисов. Стана сянка на собственото си минало (обновена)
Асен Василев: Забавянето на държавния бюджет е силно притеснително
Парен каша духа: Тръмп не искал безсмислена среща с Путин
Борисов вече не е на себе си. Обиди се на журналистите заради Ново начало, отиде си и после пак се върна
Ваксината срещу варицела задължителна догодина, безплатна и за родените през 2025 г.