Тази нощ Русия уби 6 души - сред тях и 2 деца. Зеленски: Светът не бива да мълчи

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските изявления за готовност за дипломация нямат никаква стойност, докато руското ръководство не усети реален натиск чрез по-строги санкции, предаде Укринформ.

Изявлението му идва на фона на масираната руска атака срещу Украйна тази нощ, при която седемнадесет души са ранени, а шест души, включително и две деца, са убити. Руските удари са засегнали цивилни райони и енергийна инфраструктура в различни части на страната. В Запорожка област са избухнали пожари, а в Киев са нанесени удари по жилищни сгради.

"Още една нощ, в която Русия доказа, че не е поставена достатъчно под натиск за това, че продължава войната. Нашите сили за противовъздушна отбрана, мобилни огневи групи и оператори на дронове за прехващане работеха цяла нощ и до сутринта", написа Зеленски на Фейсбук страницата си.

Зеленски подчерта, че е настъпил моментът Европейският съюз да приеме нов, по-силен пакет от санкции, и призова за решителни мерки и от САЩ, и от страните от Г-7. Той добави, че е от решаващо значение светът да реагира единно и ясно на продължаващите руски атаки, вместо да остава безмълвен.

По думите на украинския президент, всеки, който помага на Украйна с противовъздушни системи и ракети, защитава човешки животи.

Срещата Тръмп-Путин в Будапеща засега се отлага. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с руския си колега Владимир Путин.

По думите на Тръмп, основният проблем остава отказът на Москва да прекрати бойните действия по настоящата фронтова линия.