Руска атака по Киев, има убити. Поне 15 ранени в Запорожие

Двама души са загинали в Киев след нощна атака на руски ракети Шахед в няколко района на украинската столица. Руснаците атакуват и Запорожие, има ранени.
Това съобщи Тимур Ткаченко, началник на Киевската градска военна администрация, цитиран от УНИАН. В града са избухнали пожари,
Кметът Виталий Кличко информира и за подпалени от отломки автомобили.
Според Иван Федоров, началник на Запорожката регионална военна администрация първоначално в града е имало петима ранени в резултат на нощната атака срещу Запорожие. Всички пострадали са жени - най-младата е на 21 години, най-възрастната на 62, добави той. Ранените в града вече са 15.
В цяла Украйна рано тази сутрин е обявена мащабна въздушна тревога заради излитането на МиГ-31К, който е потенциален носител на хиперзвукови ракети "Кинжал", съобщи Укринформ.
