Руска атака по Киев, има убити. Поне 15 ранени в Запорожие

Въздушна тревога в цяла Украйна тази сутрин заради излитането на МиГ-31К, който може да носи хиперзвукови ракети "Кинжал"

OFFNews 22 октомври 2025 в 07:01

Снимка УНИАН

Двама души са загинали в Киев след нощна атака на руски ракети Шахед в няколко района на украинската столица. Руснаците атакуват и Запорожие, има ранени. 

Това съобщи Тимур Ткаченко, началник на Киевската градска военна администрация, цитиран от УНИАН. В града са избухнали пожари, 

Кметът Виталий Кличко информира и за подпалени от отломки автомобили.

Според Иван Федоров, началник на Запорожката регионална военна администрация първоначално в града е имало петима ранени в резултат на нощната атака срещу Запорожие. Всички пострадали са жени - най-младата е на 21 години, най-възрастната на 62, добави той. Ранените в града вече са 15. 

В цяла Украйна рано тази сутрин е обявена мащабна въздушна тревога заради излитането на МиГ-31К, който е потенциален носител на хиперзвукови ракети "Кинжал", съобщи Укринформ. 

