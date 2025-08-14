''Такса за дебели'' на гробище разгневи английско градче

Вълна от възмущение заля общинския съвет в английското село Тетънхол, след като наложи т.нар. "данък върху затлъстяването" за по-широки гробове в едно от гробищата на територията му.

Скърбящите семейства ще трябва да плащат с 20% повече, ако близкият им човек се нуждае от по-голям ковчег и пространство в гробището Дейнскорт, предаде Би Би Си.

Погребалният агент Рос Хиктон определи решението като неприемливо и несправедливо и го нарече „такса за дебели“.

Говорител на общинския съвет на Улвърхамптън заяви, че това е отговор на нарасналото търсене на по-големи гробове, като според проучване от 2021 г. процентът на затлъстяване в града е 33,3%, а средният за страната е 25,9%.

Това не е единственият британски общински съвет, който налага по-високи такси за по-широки ковчези, като местните власти в Телфорд, Бирмингам, Уолсол, Ковънтри и Стафордшир са възприели подобен подход.

Розмари МакЛарън, която живее в Улвърхамптън, заяви, че според нея тази мярка е неприемлива форма на дискриминация. "Някой като мен, който е малко по-едър, ще трябва да плати повече, защото е дебел", коментира тя.