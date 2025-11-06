Тайфун взе над 100 жертви във Филипините

Филипински официални лица съобщиха, че броят на жертвите от широко разпространените наводнения и опустошения, причинени от тайфуна "Калмаеги" в централната част на страната, е нараснал до най-малко 114, а 127 други са обявени за изчезнали, много от които в силно засегната провинция, която все още се възстановява от смъртоносно земетресение, предаде Асошиейтед прес.

Бернардо Рафаелито Алехандро IV, заместник-администратор на Службата за гражданска защита, заяви, че повечето от смъртните случаи са регистрирани в централната провинция Себу, която беше пометена от "Калмаеги" във вторник, предизвиквайки внезапни наводнения и преливане на реки и други водни пътища.

"Калмаеги" се отдалечи от западната провинция Палаван в Южнокитайско море преди обяд в сряда и се движеше към Виетнам.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение. Природното бедствие засегна близо 2 милиона души и принуди над 560 000 селяни да напуснат домовете си, като близо 450 000 от тях бяха евакуирани в аварийни убежища.

Обявяването на извънредно положение от Маркос, направено по време на среща с длъжностни лица, отговарящи за реагиране при бедствия, за да се оцени последиците от урагана, ще позволи на правителството да разпредели по-бързо средствата за извънредни ситуации и да предотврати натрупването на запаси от храна и прекомерното повишаване на цените.