Собственик на къмпинг в Гърция е намерен мъртъв, застрелян е и пазачът

OFFNews 06 октомври 2025 в 12:30 2348 2
Гръцко знаме.

Снимка БГНЕС
Гръцко знаме.

Двойно убийство е извършено вчера вечерта на къмпинг в района на крайморско село в район Месиния, Гърция, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

Убит е собственикът на къмпинга - местен жител на 68 години. Той е намерен мъртъв на рецепцията на обекта.

На няколко метра от него е открито и второ мъртво тяло - 50- годишен пазач на къмпинга и приятел на собственика, който се е опитал да избяга.

Полицията съобщава, че неизвестен нападател е влязъл въоръжен с пистолет и е застрелял 68-годишния собственик на място. След това е насочил оръжието към пазача, ранявайки го смъртоносно, преди да избяга.

Съседите, чули изстрелите, са подали сигнал на полицията. Тече активно разследване, събират се доказателства и се проверяват записи от охранителни камери.

Преди седмици собственикът на къмпинга съобщил на местните власти за стрелба и опит да бъде прострелян в друг негов бизнес обект в селото.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2630

    2

    kokoto

    06.10 2025 в 14:05

    -0
    +3
    а киселото мляко в бангладеш колко стана

    3060

    1

    helper68

    06.10 2025 в 12:46

    -0
    +5
    Или е бил длъжник, или не е искал да продаде апетитния къмпинг за наякого, и последен вариант ''бизнес с пудра захар'', жалко, да почиват в мир..
     
    X

    Христо Николов: Ромите никога няма да признаят Пеевски. Ще му подложат динена кора