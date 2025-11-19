След руската атака в град Тернопол загинаха 22 души и 3 деца

Броят на загиналите в резултат на днешния руски въздушен удар в западния украински град Тернопол се увеличи до 25, предаде Укринформ, позовавайки се на спешните служби.

„В Тернопол 25 души, включително три деца, бяха убити в резултат на руския обстрел срещу града, докато 73 души, включително 15 деца, бяха ранени. 14 психолози от Държавната служба за извънредни ситуации от различни области на Украйна работят край понеслата щети сграда и вече са предоставили помощ на 150 души“, съобщи службата в социалната мрежа „Фейсбук“.

Спешните спасителни операции продължават и в момента.

„Участват повече от 160 спасители, включително специалисти за работа на големи височини, кучета, специалните части „Делта“, както и 45 екипа на Държавната служба за извънредни ситуации, включително с роботизирани системи. Сапьорите проверяват района“, допълни службата.

Рано тази сутрин руските сили атакуваха Тернопол и прилежащата област с дронове и ракети. Два жилищни блока бяха поразени.