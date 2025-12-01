Ще стане ли принцеса Аико първата императрица на Япония

Японската принцеса Айко – единственото дете на император Нарухито и императрица Масако - навърши 24 години днес, с което поддръжниците на японската империя настояват за промяна на японския закон, който позволява тронът да бъде наследяван само от мъже и не допуска Айко да стане монарх, предава агенция Киодо.

В момента единственият наследник на японския трон е племенникът тийнейджър на император Нарухито.

Експертите настояват забраната за наследяване на трона от жени да бъде вдигната преди смъртта на кралското семейство, но консервативните политици, включително министър-председателката Санае Такаичи, засега се противопоставят на подобна стъпка.

Японската принцеса набира все повече популярност. Тази година беше белязана от първата ѝ официална визита в чужбина и обиколка на местата, свързани с Втората световна война.

Придружавана от родителите си в Окинава и подложения на атомна бомбардировка град Нагасаки за 80-годишнината от края на Втората световна война, принцесата изрази дълбока почит „за усилията да се предаде на следващото поколение историята на трудностите и устойчивостта, както и стойността на мира“.

През януари Айко, която има интерес към уака поезията (традиционна японска поезия) от студентските си години, за първи път присъства на новогодишното поетично четене в имперския дворец. То беше последвано от първата ѝ поява на официална вечеря в двореца през март, дадена в чест на бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва и съпругата му по време на държавното им посещение в Япония.

Принцесата се подготви за събитието като репетираше поздравления на португалски език и получи съвети от родителите си за етикета и подходящите теми за разговор.

Тя се включи и в посрещането на чуждестранни кралски особи, които посетиха Япония за Световното изложение през 2025 г. в Осака.

През май Айко пътува до префектура Ишикава, която беше засегната от земетресение в новогодишната нощ, което стана първото ѝ посещение в засегнат от бедствие японски район. Тя отбеляза, че възможността да общува директно с пострадалите е оставила дълбоко впечатление у нея и че се надява да приложи този опит в работата си в Японското дружество на Червения кръст.

Тя стана още по-популярна по време на първото ѝ самостоятелно официално пътуване зад граница в Лаос през ноември. По време на 6-дневшното посещение принцесата се срещна с високопоставени представители на Лаос, посети културни и исторически забележителности и се срещна с местни жители.