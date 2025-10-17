Ще прелети ли Путин над България напът за срещата си с Тръмп в Будапеща

Въпрос, който си поставят и от руска и украинска страна е как би пристигнал в Будапеща руският президент Владимир Путин за предстоящата си среща с американския президент Доналд Тръмп.
Въздушното пространство на ЕС е затворено за хора от Русия в санкционния списък. Изключително рядко се разрешават дипломатически полети, отбелязва Нова телевизия.
Днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че маршрутът на полета към от Москва към Будапеща засега не е уточнен.
Като изключим Украйна, над която самолетът на руския президент няма как да прелети, остават две основни трасета - северно и южно.
- Северното може да бъде над Беларус и Полша или пък Балтийско море, Германия и Чехия.
- Южното - над Черно море, България и Сърбия.
Според експерти вторият е по-вероятният маршрут. Въпросът е дали властите у нас ще получат искане за него и как ще отговорят, посочва Нова тв.
В момента Тръмп разговаря с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Изследване: Висока концентрация на бактерии в топлата питейна вода. Най-лошо е в Гео Милев в София (таблица)
Манолов: Работещите пенсионери не трябва да получават пенсия
Великото руско ПВО свали свой Су-30СМ в опит да бие дронове на ВСУ в Крим
Манолов: Работещите пенсионери не трябва да получават пенсия