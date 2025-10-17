Ще прелети ли Путин над България напът за срещата си с Тръмп в Будапеща

Въпрос, който си поставят и от руска и украинска страна е как би пристигнал в Будапеща руският президент Владимир Путин за предстоящата си среща с американския президент Доналд Тръмп.

Въздушното пространство на ЕС е затворено за хора от Русия в санкционния списък. Изключително рядко се разрешават дипломатически полети, отбелязва Нова телевизия.

Днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че маршрутът на полета към от Москва към Будапеща засега не е уточнен.

Като изключим Украйна, над която самолетът на руския президент няма как да прелети, остават две основни трасета - северно и южно.

Северното може да бъде над Беларус и Полша или пък Балтийско море, Германия и Чехия.

Южното - над Черно море, България и Сърбия.

Според експерти вторият е по-вероятният маршрут. Въпросът е дали властите у нас ще получат искане за него и как ще отговорят, посочва Нова тв.

В момента Тръмп разговаря с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом.