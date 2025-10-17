Тръмп към Зеленски в Белия дом: Мисля, че Путин също иска войната да спре - поне така казва

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Белия дом, за да разговаря с американския държавен глава Доналд Тръмп.

Фокусът на срещата са вчерашните двучасови преговори между Тръмп и руския президент Владимир Путин, както и предстоящата втора среща на върха между лидерите на Съединените щати и Русия - този път в Будапеща.

Тръмп посрещна Зеленски с думите, че "нещата се развиват добре", предадоха световните агенции.

"Започнахме в Аляска, където поговорихме дали може да постигнем нещо. Постигнахме много след мандата на Байдън, за да стигнем дотук и бихме искали скоро нещата да приключат. Искаме войната да приключи. (...) Мисля, че Путин също иска тази война да спре или поне така казва", каза той.

Украинският президент поздрави Тръмп за успеха му при постигането на примирие в Близкия изток.

"Мисля, че Путин не е готов, но съм уверен, че с ваша помощ тази война ще спре. Виждате, че на бойното поле руската армия няма успехи, те имат много загуби и под формата на жива сила и техника. Трябва да ви благодаря за всички телефонни разговори, които проведохте", каза Зеленски.

Американският президент потвърди, че ще се срещне с Владимир Путин в Унгария и заяви, че срещата може да се превърне в "двойна", като подчерта, че поддържат връзка и с президента Зеленски. На свой ред украинския президент заяви, че няма значение дали срещата ще е двустранна ли тристранна.

"Ние трябва да решаваме къде ни е мястото. Най-важното за народа на Украйна при тези ежедневни нападения е да имаме сериозни гаранции за сигурност. НАТО може да ни ги осигури, но трябва да имаме и въоръжение", заяви Володимир Зеленски.

Доналд Тръмп коментира унгарския президент Виктор Орбан, който ще е домакин на потенциално тристранната среща на държавните глави:

"Той ми е симпатичен, аз съм му симпатичен, това е прекрасна страна, той я ръководи прекрасно и там не възникват проблеми, които се появяват в други държави. Ще бъде чудесен домакин".

"Надяваме се войната да приключи преди да мислим за "Томахоук", отговори Тръмп на журналистически въпрос ще изпратят ли все пак САЩ ракетите с далечен обсег на Украйна.

Тръмп обяви предложението на Кремъл за потенциално изграждане на тунел между Аляска и Русия за "интересно". Той също така помоли украинския президент да коментира въпроса, като Зеленски подчерта, че "не е доволен" от подобен проект.

Коментарите идват, след като главният изпълнителен директор на Руския фонд за директни инвестиции и президентски пратеник Кирил Дмитриев предложи Илон Мъск и неговата фирма за изграждане на тунели Boring Company да участват в изграждането на подводен железопътен тунел през Беринговия проток, свързващ Русия и Аляска.