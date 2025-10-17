Путин и Тръмп подготвят нова среща за Украйна, вероятно в Будапеща

Срещата на високо равнище между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се проведе в рамките на две седмици или малко по-късно, но преди това предстои да бъдат уточнени редица подробности, предаде Ройтерс, като цитира изявление на Кремъл.

"Има много въпроси, ще трябва да се определят преговорни екипи и т.н. Следователно всичко ще бъде направено на етапи, но разбира се, има воля от страна на президентите. Срещата може наистина да се състои до две седмици или малко по-късно. Има общо разбиране, че нищо не трябва да се отлага", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

По думите на Песков, топипломатите на САЩ и Русия Марко Рубио и Сергей Лавров ще трябва да разговарят и да си уредят среща, за да договорят проблемите преди срещата на високо равнище.

Песков добави, че Русия продължава да е готова за мирно уреждане на войната в Украйна. Москва обвинява Киев и европейските му съюзници за застоя на мирните преговори, а те я обвиняват, че поставя неизпълними искания и са казвали, че не вярват, че президентът Путин наистина иска мир.

Двамата лидери са се договорили за втора среща, посветена на войната в Украйна, след неуспешните преговори в Аляска на 15 август. Очаква се новият разговор да се състои в Будапеща. Кремъл заяви, че Путин и унгарския премиер Виктор Орбан са разговаряли днес по телефона, за да обсъдят предстоящата среща. Орбан е заявил, че Унгария е готова да бъде страна домакин.

Новината идва в навечерието на срещата между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, както и на фона на обсъждането във Вашингтон дали да бъдат предоставени на Киев ракети "Томахок".