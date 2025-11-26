Ще депортират лелята на говорителката на Тръмп

Имиграционните власти в Съединените американски щати са задържали майката на племенника на пресаташето на Белия дом Карълайн Лeвит. Бруна Каролин Ферейра е била задържана в Ревиър, Масачузетс, този месец.

Тя се намира в център за депортация в Южна Луизиана, където тече процедура по експулсиране.

Задържането е част от засилените ограничения на администрацията на Доналд Тръмп за надзор на имиграцията. Информатор каза пред NBC News, че дейностите са в границите на тези нови политики.

От началото на 2025 година в САЩ са депортирани над 515 хиляди незаконни мигранти.

Говорител на Министерството на вътрешната сигурност съобщи, че Ферейра е незаконна имигрантка от Бразилия. Визата ѝ е изтекла още през юни 1999 г. Тя е пристигнала в САЩ със фамилията си като дете през 1998 г.

Ферейра е била задържана за съмнение в побой. В онлайн архивите на съда в Масачузетс не са открити обвинявания против нея. Семейството ѝ твърди в акция в GoFundMe, че тя е направила всичко допустимо за постоянен живот в САЩ.

Племенникът на Левит живее в Ню Хемпшир с татко си. Той не поддържа контакт с майка си от години. Самата Карълайн Лeвит не коментира случая.