Шофьор блъсна колата си в портала на ФБР в Питсбърг

Шофьор блъсна колата си в портала на сградата на ФБР в Питсбърг, след което взе американско знаме от задната седалка и го хвърли върху портала. После избяга, съобщиха американските власти, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Колата се е блъснала в желязната врата на портала около 2:40 ч сутринта местно време, съобщи ФБР, а властите са предприели издирване на мъжа. На мястото са пристигнали следователи, включително екип за обезвреждане на бомби.

"Този инцидент се смята за целенасочена атака срещу ФБР. Няма ранени служители", се казва в изявление на агенцията, публикувано в интернет.

Кристофър Джордано, помощник-специален агент, който е ръководител на местния офис на ФБР в Питсбърг, каза пред журналисти, че колата изглежда е имала някакъв вид послание на един от страничните си прозорци.

Джордано допълни, че мъжът е известен на ФБР.