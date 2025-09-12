СБУ удари основното руско петролно пристанище във Финския залив

Това са дронови санкции срещу сенчестия флот на агресора, обявиха от ведомството на Васил Малюк

OFFNews 12 септември 2025 в 14:47
Приморск
Порт Приморск.

Дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) удариха тази нощ най-голямото руско петролно пристанище във Финския залив на Балтийско море, което е крайната дестинация на Балтийската тръбопроводна система.

Както съобщават източници от спецслужбата, ръководена от Васил Малюк, Приморск е ключов център за товарене на „сенчестия флот“, с помощта на който Руската федерация заобикаля международните санкции и продава петрол на външни пазари.

През пристанището годишно преминават около 60 милиона тона петрол, което носи на Русия приходи от около 15 милиарда долара.

В резултат на успешната атака с дронове на СБУ са възникнали пожари на един от корабите в пристанището и на помпената станция, а доставките на петрол са били спрени. Очакваните дневни загуби за руския бюджет от спирането на износа могат да възлязат на 41 милиона долара.

Отбелязва се също, че силите на СБУ са ударили редица руски помпени станции за петрол - „НПС-3“, НПС „Андреапол“ и „НПС-7“. Те са ключови елементи от главната тръбопроводна система, която доставя суров петрол до пристанищния терминал Усть-Луга.

„СБУ систематично въведе дронови санкции срещу руската петролна индустрия. Те блокират потока от петродолари в бюджета на агресора. И тъй като руската икономика се основава на петрола, всяко такова „пошляпване“ удря по способността им да се борят срещу нашата държава. Тези санкции ще продължат, докато в Украйна не настъпи справедлив мир“, отбеляза информиран източник в СБУ.

    edin slep

    12.09 2025 в 15:50

    Някога чичко Сталин е изнасял зърно, дори когато в СССР са умирали от глад, защото на него са му трябвали технологии и пари, за да ги купи. Е, ще народят нови ... много важно. Сега пак така - за армията ще има и за износ, а за цивилните ако остане нещо.

    Аз не ги отписвам ватенките, китайците и за това ще помогнат, те се електрифицират ударно, значи ще има излишни коли и горива, ще потекат към северна Азия.

    craghack

    12.09 2025 в 15:16

    От тъпотията на оранжевия клоун има и ползи. Най-накрая Украйна може да удря по петролните съоръжения на агресора.

    Муню

    12.09 2025 в 15:05

    Браво, спрете им износа на петрола, и без това се оплакват, нямали суровини в сумати места :) Гражданите на тези места трябва да благодарят, барим като не изнассят, може и до тях да стгне нещичко.
     
