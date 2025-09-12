СБУ удари основното руско петролно пристанище във Финския залив

Дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) удариха тази нощ най-голямото руско петролно пристанище във Финския залив на Балтийско море, което е крайната дестинация на Балтийската тръбопроводна система.

Както съобщават източници от спецслужбата, ръководена от Васил Малюк, Приморск е ключов център за товарене на „сенчестия флот“, с помощта на който Руската федерация заобикаля международните санкции и продава петрол на външни пазари.

През пристанището годишно преминават около 60 милиона тона петрол, което носи на Русия приходи от около 15 милиарда долара.

В резултат на успешната атака с дронове на СБУ са възникнали пожари на един от корабите в пристанището и на помпената станция, а доставките на петрол са били спрени. Очакваните дневни загуби за руския бюджет от спирането на износа могат да възлязат на 41 милиона долара.

Отбелязва се също, че силите на СБУ са ударили редица руски помпени станции за петрол - „НПС-3“, НПС „Андреапол“ и „НПС-7“. Те са ключови елементи от главната тръбопроводна система, която доставя суров петрол до пристанищния терминал Усть-Луга.

„СБУ систематично въведе дронови санкции срещу руската петролна индустрия. Те блокират потока от петродолари в бюджета на агресора. И тъй като руската икономика се основава на петрола, всяко такова „пошляпване“ удря по способността им да се борят срещу нашата държава. Тези санкции ще продължат, докато в Украйна не настъпи справедлив мир“, отбеляза информиран източник в СБУ.