САЩ и Русия преговарят в Абу Даби за мира в Украйна

Представители на САЩ и Русия преговарят в Абу Даби за мира за Украйна, съобщава Би Би Си.
"Файненшъл таймс" информира, че американският министър на сухопътните войски Дан Дрискол е пристигнал вчера в Абу Даби за преговори с шефа на военното разузнаване на Украйна Кирило Буданов и руска делегация.
Дрискол и руснаците са започнали преговори в понеделник вечерта, твърди всекидневникът.
Очаква се преговорите да продължат и днес. Съставът на руската делегация засега не е известен.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че предложението за мирен план, което в момента се обсъжда със САЩ и Европа, съдържа „правилни точки“, но предстои с американския президент Доналд Тръмп да бъдат обсъдени чувствителните въпроси.
След преговорите в Женева точките са по-малко, вече не са 28, и много правилни елементи бяха включени в тази рамка, каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение.
Чувствителните въпроси, най-деликатните точки, ще обсъдя с президента Тръмп, каза още той.
