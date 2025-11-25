САЩ и Русия преговарят в Абу Даби за мира в Украйна

OFFNews 25 ноември 2025 в 10:06 1191 2
Представители на САЩ и Русия преговарят в Абу Даби

Снимка Getty Images
Абу Даби

Представители на САЩ и Русия преговарят в Абу Даби за мира за Украйна, съобщава Би Би Си.

"Файненшъл таймс" информира, че американският министър на сухопътните войски Дан Дрискол е пристигнал вчера в Абу Даби за преговори с шефа на военното разузнаване на Украйна Кирило Буданов и руска делегация.

Дрискол и руснаците са започнали преговори в понеделник вечерта, твърди всекидневникът.

Очаква се преговорите да продължат и днес. Съставът на руската делегация засега не е известен.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че предложението за мирен план, което в момента се обсъжда със САЩ и Европа, съдържа „правилни точки“, но предстои с американския президент Доналд Тръмп да бъдат обсъдени чувствителните въпроси.

След преговорите в Женева точките са по-малко, вече не са 28, и много правилни елементи бяха включени в тази рамка, каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение.

Чувствителните въпроси, най-деликатните точки, ще обсъдя с президента Тръмп, каза още той.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    11015

    2

    Миле Елисеев

    25.11 2025 в 12:45

    -0
    +0
    А снимките с "Бъба" ще си ги иска ли?

    5038

    1

    Бекон

    25.11 2025 в 10:22

    -0
    +3
    Форматът е категорично неприемлив. Разговорите трябва да са между Украйна и Русия с посредничеството и медиацията на ООН а не между Щатите и Русия! Това да не е мафиотска среща за делене на райони, баси!!!
     
    X

    Александър Андреев: Глупости на търкалета са, че българи се връщат от Германия, защото са застрашени