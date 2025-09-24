Самолетът на испанската министърка на отбраната претърпя смущения в GPS сигнала над Калининград

Испански военен самолет, в който е пътувал министърката на отбраната на Испания Маргарита Роблес, е претърпял „смущение“ в GPS системата тази сутрин, докато е летял над руския анклав Калининград на път за Литва, предаде Ройтерс.
Освен Роблес, на борда на самолета са били и роднини на испанските летци, които са част от новата мисия на НАТО за противовъздушна отбрана на източния фланг, стартирала по-рано този месец, след като Полша свали безпилотни апарати, нарушили въздушното ѝ пространство.
Според програмата на испанското правителство днес сутринта Роблес трябваше да проведе двустранна среща с литовския си колега Довиле Сакалиене по време на посещение във военновъздушната база в Шяуляй.
Испанският контингент, известен като мисията „Вилкас“, което на литовски означава "вълк", миналата седмица прихвана осем руски самолета, действащи над Балтийско море, се казва в изявление на испанското министерство на отбраната.
Подобни инциденти зачестяват. В началото на месеца говорител на ЕС заяви, че GPS системата на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен е била заглушена по време на полета към България, като се подозираще руска намеса.
Естония и съседна Финландия също са обвинявали Русия за заглушаване н от сряда GPS навигационните устройства във въздушното пространство на региона. Русия отрича да се меси в комуникационните и сателитните мрежи.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Синя и зелена зона в София скачат двойно, платено паркиране в Изток, Изгрев и още няколко района
Синя и зелена зона в София скачат двойно, платено паркиране в Изток, Изгрев и още няколко района
Песков поучително към Тръмп: Русия не е хартиен тигър, а хартиени мечки няма
Банките стават като Netflix – един абонамент за всичко